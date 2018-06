Chàng trai 38 tuổi bất ngờ bị nhồi cơ tim cấp

Cảnh giác cơn nhồi máu cơ tim thầm lặng dễ bị bỏ qua

Đây là bệnh nhân nhồi máu cơ tim trẻ tuổi nhất được cấp cứu và can thiệp kịp thời tại Bệnh viện E. Từ lúc bệnh nhân vào viện đến khi được can thiệp đặt stent chỉ mất 60 phút.

Bệnh nhân may mắn được cứu sống nhờ can thiệp và đặt stent sớm.

Thạc sĩ Phan Thảo Nguyên, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E, cho biết bệnh nhân sau khi được sơ cấp cứu tại Bệnh viện Nam Thăng Long được chuyển đến Trung tâm tim mạch của Bệnh viện E. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc tim, đau dữ dội vùng ngực trái, nguy cơ ngừng tim, ngừng tuần hoàn, nguy cơ tử vong cao nếu không được cấp cứu kịp thời. Không kịp làm các xét nghiệm, bệnh nhân được chuyển thẳng vào phòng can thiệp tim mạch để hồi sức tích cực và chụp động mạch vành qua da.

Theo bác sĩ Nguyên, động mạch vành phải của bệnh nhân tổn thương nhiều và hẹp 99% do huyết khối. Các bác sĩ đã hút huyết khối và đặt stent động mạch vành phải. Sau 20 phút can thiệp đặt stent, bệnh nhân hết đau ngực, mạch, huyết áp ổn định, theo dõi tại phòng hồi sức can thiệp và điều trị nội khoa.

Tiến sĩ Lê Ngọc Thành, Giám đốc Bệnh viện E cho biết, với bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim, cấp cứu kịp thời là hết sức quan trọng, đặc biệt với người bị tổn thương động mạch vành bên phải. Nếu không được can thiệp sớm thì nguy cơ biến chứng và tử vong rất cao.

Để phòng tránh căn bệnh này, bác sĩ khuyến cáo, những người trẻ tuổi có nguy cơ mắc nhồi máu cơ tim cần điều chỉnh lối sống, thường xuyên tập thể dục, chế độ ăn uống, giảm hút thuốc lá, bia rượu… Đặc biệt, bệnh nhân cần tuân thủ điều trị theo chỉ định của bác sĩ khi mắc các bệnh mạn tính như đái tháo đường, tăng huyết áp…

Phương Trang