Chàng trai bị loét thực quản sau khi uống thuốc trị mụn

Chàng trai 22 tuổi ở TP HCM cho biết sau khi uống thuốc trị mụn bắt đầu cảm thấy đau nhiều trong ngực. Trước đó anh không bị bệnh hay va đập gì. Bác sĩ thăm khám nghi ngờ bệnh nhân bị loét bỏng thực quản do thuốc. Kết quả nội soi thực quản dạ dày qua đường miệng bệnh nhân phát hiện nhiều vết loét ở đoạn thực quản giữa. "Đây là trường hợp loét thực quản cấp tính do thuốc", bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Ngọc Lưu Phương, trưởng đơn vị Tiêu hóa can thiệp, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, nhận định.

Vị trí thực quản bị loét (mũi tên). Ảnh: TT.

Theo bác sĩ Phương, loét thực quản do thuốc xảy ra bởi tác dụng phụ của vài loại thuốc, đặc biệt là thuốc điều trị mụn hoặc bệnh lý phụ khoa. Hiện tượng này xảy ra khi người uống thuốc uống quá ít nước hoặc uống ở tư thế nằm hay nửa nằm nửa ngồi.

Bệnh nhân bị loét thực quản thường có cảm giác đau rát sau xương ức hoặc sau lưng, cảm giác này tăng lên khi ăn uống kèm theo nuốt đau hay vướng. Một số bệnh nhân chỉ thấy đau ngực nên dễ nhầm với bệnh tim mạch hoặc hô hấp. Chàng trai này nhập viện kịp thời nên chỉ sau khoảng 2 ngày điều trị và áp dụng chế độ dinh dưỡng phù hợp, sức khỏe đã hồi phục, vết loét thực quản đang lành.

Thi Trân