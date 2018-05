Chàng trai bị thương ở tay được chỉ định khâu âm đạo

Phiếu chỉ định dịch vụ tại phòng khám Ngoại, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất, ghi ngày 28/10. Phiếu này chưa có chữ ký của bác sĩ.

Bác sĩ phát hiện sai sót trong phiếu chỉ định, yêu cầu in phiếu mới.

Bác sĩ Vương Trung Kiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất cho biết, sai sót là do nhân viên nhầm lẫn khi nhập dữ liệu vào phiếu chỉ định. Các thao tác nhập dữ liệu dựa trên phần mềm cài đặt sẵn trên máy tính nên nhân viên nhập liệu ấn nhầm chuột, hiển thị nội dung không chính xác.

Cụ thể, trong trường hợp này, sau khi bác sĩ khám cho bệnh nhân, điều dưỡng nhập nội dung vào máy tính bằng cách gõ ký tự “vết thương” và trên máy tính xuất hiện một loạt chỉ định. Điều dưỡng chọn nhầm lệnh nên máy cho ra nội dung "khâu vết thương âm đạo" thay vì khâu vết thương tay.

“Phiếu vừa in, bác sĩ chưa ký đã phát hiện có nhầm lẫn nên đề nghị in tờ chỉ định mới để bệnh nhân được làm đúng thủ thuật”, ông Kiên nói. Lãnh đạo bệnh viện đã yêu cầu các y bác sĩ rút kinh nghiệm, kiểm tra kỹ nội dung phiếu chỉ định trước khi in.

Theo bà Trần Thị Nhị Hà, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, trong sự việc này, lỗi ở điều dưỡng đã nhập dữ liệu nhầm trên máy tính, không phải bác sĩ chỉ định sai.

Hà An