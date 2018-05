Chàng trai nguy kịch vì túi phồng 'khủng' gần tim

Tai nạn xảy ra cách đây 6 tháng tại Lào, anh Lừng được chẩn đoán bị đa chấn thương, dập gan và được phẫu thuật gan. Tuy nhiên không lâu sau khi xuất viện, anh có biểu hiện đau ngực. Cuối năm ngoái anh đã đến Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E (Hà Nội) khám.

Chuyên gia người Nhật khám lại cho bệnh nhân Lừng trước khi thực hiện phẫu thuật. Ảnh: N.P.

Phó giáo sư Lê Ngọc Thành, Giám đốc Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E (Hà Nội) cho biết, bệnh nhân bị vỡ eo động mạch chủ, gây túi phồng lớn. Bình thường vẫn có thể mổ được nhưng việc tiếp cận khối phồng hết sức khó khăn, đường mổ rộng, thậm chí phải cắt xương sườn. Nó lại nằm ở vị trí động mạch chủ ngực nên chỉ cần sơ sẩy một chút là bệnh nhân có thể tử vong ngay trên bàn mổ. Trong khi đó, nếu không xử lý sớm, đến khi túi phồng vỡ thì chắc chắn không thể cứu được người bệnh.

"Cũng vì thế mà chúng tôi đắn đo mãi chưa quyết định mổ mà đợi để nhờ chuyên gia từ Nhật Bản sang can thiệp bằng cách đặt stent graft động mạch chủ ngực. Các bác sĩ sẽ tiến hành bít lỗ thông của động mạch chủ vào khối phồng để nó tự tiêu. Bằng cách này, thủ thuật nhẹ nhàng hơn và đặc biệt tránh nguy cơ tử vong do chảy máu", phó giáo sư Thành cho biết.

Đặt sten graft can thiệp trong phình động mạch chủ ngực mới được ứng dụng gần đây tại một số ít bệnh viện chuyên khoa tim mạch của Việt Nam. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên kỹ thuật này được áp dụng cho bệnh nhân bị khối phồng do chấn thương chứ không phải do bệnh lý.

Ngày hôm nay (23/3) bệnh nhân sẽ được thực hiện phẫu thuật này. Chi phí ca mổ hoàn toàn được miễn phí.

Phương Trang