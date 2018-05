Chàng trai Sài Gòn chết não hiến tặng tim gan cho bệnh nhân Hà Nội

6 giờ chạy đua chuyển tim gan hiến tặng từ Nam ra Bắc / Khối gan tim từ người chết não ở TP HCM ghép cho bệnh nhân Hà Nội

Người hiến tạng là một thanh niên 20 tuổi gặp tai nạn giao thông bị chết não tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM. Nam bệnh nhân được ghép quả tim của chàng trai, năm nay 64 tuổi từng bị suy tim, đặt stent 9 lần, thời gian sống chỉ tính bằng ngày. Người nhận khối gan hiến tặng lâu nay suy gan giai đoạn cuối, 54 tuổi.

Chiều 25/4, Bệnh viện Chợ Rẫy thông báo có người chết não đồng ý hiến tạng và sẽ điều phối tim gan ra Hà Nội ghép. 5h sáng ngày 26/4, đoàn y bác sĩ Bệnh viện Việt Đức từ Hà Nội bay vào TP HCM để nhận tạng.

Sức khỏe bệnh nhân được ghép tim đang dần hồi phục.

Theo các bác sĩ, việc lấy tạng khá vất vả do người chết não đã lâu, cộng thêm thời gian vận chuyển lâu hơn nên chất lượng tạng giảm so với lần vận chuyển tạng trước đó. Tuy nhiên, theo các thông số của quốc tế thì khối tim gan này rất may mắn vẫn có thể tiến hành ghép.

Ngay khi tạng được chuyển lên máy bay, kíp phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Đức đã mở lồng ngực và ổ bụng của 2 bệnh nhân để sẵn sàng thực hiện ghép lập tức lúc tạng về. Hai ca ghép bắt đầu lúc 20h30 ngày 26/4, đến 3h sáng ca ghép tim hoàn tất, ca ghép gan kết thúc trước đó 2 tiếng.

Theo phó giáo sư Nguyễn Tiến Quyết, nguyên Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, rất may mắn là các thông số giữa người cho và người nhận đều phù hợp. Ngày đầu tiên sau ghép, gan vẫn hoạt động bình thường nhưng đến ngày thứ hai thì không hoạt động nữa và bị mất chức năng. Các y bác sĩ đã hồi sức cho bệnh nhân, theo dõi sát tình hình sức khỏe trong dịp nghỉ lễ vừa qua.

Hiện 2 bệnh nhân đã tỉnh táo, ổn định và ăn uống bình thường. Dự kiến khoảng một tuần nữa cả hai sẽ được xuất viện.

Chiều 6/5, Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến thăm bệnh nhân và chúc mừng Bệnh viện Việt Đức. Chia sẻ những khó khăn với các y bác sĩ trong quá trình ghép tạng, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết sẽ tặng cho Bệnh viện Việt Đức hai hộp dụng cụ bảo quản tạng trị giá gần 5 tỷ đồng.

Trước đó, đầu tháng 9 năm ngoái, Bệnh viện Việt Đức cũng thực hiện ca ghép gan, tim từ nguồn tạng hiến từ người cho chết não được vận chuyển bằng máy bay từ TP HCM ra Hà Nội. Tranh thủ ăn, ngủ nghỉ, thay quần áo trên ôtô, hơn 100 y bác sĩ hai bệnh viện Chợ Rẫy và Việt Đức phối hợp để kịp mổ lấy tim gan từ người hiến tạng ở TP HCM vận chuyển ra Hà Nội bằng máy bay ghép cho bệnh nhân. Thời gian tính từ lúc gan tim được lấy ra đến khi được ghép xong thì tim khoảng hơn 6 tiếng và gan là hơn 7 tiếng. Sau hơn 20 ngày được ghép, hai bệnh nhân ổn định và được xuất viện.

Nguồn tạng chủ yếu ở nước ta hiện nay là từ người cho sống, chiếm đến 95%. Việc ghép từ người chết não chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Hiện nay, mỗi năm Việt Nam có 10.000 ca tai nạn giao thông; nếu 1/10 số này hiến tạng thì rất nhiều người sẽ được cứu sống và người Việt Nam không cần phải ra nước ngoài điều trị.

