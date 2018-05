Chàng trai với đôi gò bồng đảo con gái

Hiếu kể hồi còn bé cơ thể em phát triển bình thường, nhưng từ khi học lớp 10, cặp "núi đôi" bỗng to lên rất nhanh chẳng mấy chốc số đo đã vượt quá 100. "Mọi người trong nhà em ban đầu cũng thấy lạ nhưng riết rồi lại xem bình thường, nhưng bạn bè và những người lần đầu tiên nhìn thấy em đều phát hoảng", chàng trai đau đáu kể.

Năm trước từng đến khám ở một bệnh viện lớn tại TP HCM, bác sĩ chuyên khoa nội tiết cho biết Hiếu mắc chứng phì đại tuyến vú. Phải phẫu thuật để cắt bỏ tuyến vú mới mong trở lại như một chàng trai bình thường, Hiếu càng hoang mang hơn.

Sợ mình trở thành chủ đề bàn tán của bạn bè và mọi người xung quanh, nên từ đó Hiếu sống khép mình, lúc nào cũng mặc quần áo rộng thùng thình, thậm chí không dám nghĩ đến chuyện yêu đương vì sợ "nỗi đau thầm kín" bị phát hiện. Thêm vào đó chàng trai luôn cố gắng ăn thật nhiều và tập tạ để cơ thể mập lên nhằm ngụy trang bộ ngực ngồn ngộn vẫn đang lớn lên từng ngày.

Mỗi khi ra đường, Hiếu luôn mặc áo sơ mi rộng thùng thình để che giấu bộ ngực khủng vẫn đang lớn lên từng ngày. Ảnh: Thi Trân

"Giờ mặc dù cũng buồn nhưng khi chứng kiến những người khuyết tật, họ cụt chân, cụt tay mà vẫn vui vẻ làm việc và vượt lên số phận nên em thấy mình còn may mắn hơn nhiều", Hiếu tâm sự. Nghĩ thế nên đến nay sau gần 5 năm sống với mặc cảm, giờ Hiếu đã mạnh mẽ và tự tin hơn. Tạm quên đi căn bệnh của mình, hàng ngày chàng trai 20 tuổi rong ruổi khắp nơi tìm kiếm những mảnh đời bất hạnh hơn để chia sẻ và động viên giúp họ vượt qua khó khăn bằng chính những trải nghiệm của mình.

Theo bác sĩ Đỗ Quang Hùng, chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM, phì đại vú là tình trạng bệnh lý đặc trưng bởi sự tăng thể tích của vú trên mức bình thường, gây ra do sự phát triển quá mức của tuyến vú kèm theo sự thâm nhập của tổ chức mỡ.

Bệnh thường không gây đau đớn nhưng ảnh hưởng lớn về mặt tâm lý. Khi phát hiện ngực của mình ngày càng lớn dần một cách bất bình thường, thậm chí có thể to như nữ giới, cánh mày râu thường cảm thấy hoang mang, thậm chí sợ bị nữ hóa. Với những trường hợp vú to kéo dài hoặc rất to thì phải phẫu thuật để có thể trả lại hình dáng bình thường. Sau phẫu thuật, bệnh không tái phát ở nam giới.

Thi Trân