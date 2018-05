Châu Á rúng động trước nguy cơ bùng phát dịch MERS

Ba người sốt nghi nhiễm MERS / Người thứ 6 Hàn Quốc tử vong vì dịch MERS

Du khách được đo thân nhiệt tại sân bay. Ảnh: Asiaone.

Theo Asiaone, Hàn Quốc đã báo cáo trường hợp tử vong thứ 6 do MERS và 23 ca mắc bệnh mới, đánh dấu ngày có số lượng ca bệnh tăng kỷ lục từ trước đến nay. Thất bại của Hàn Quốc trong việc ngăn chặn hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông đã nhanh chóng khiến hình ảnh của đất nước này tổn hại trong mắt của bạn bè quốc tế. Các nhà chức trách chỉ trích Hàn Quốc đã “xuất khẩu” virus ra nước ngoài và lây lan bệnh dịch sang các nước lân cận. Hàng loạt khách du lịch đã hủy chuyến bay đến Hàn Quốc trong những ngày gần đây.

Chính quyền Hong Kong đang cân nhắc có nên buộc tội người đàn ông Hàn Quốc 44 tuổi đã che giấu việc tiếp xúc với bệnh nhân MERS trước đó để có thể đến nơi này hay không. Bệnh nhân này đã được xác định mang virus MERS sau khi nhập cảnh vào Quảng Đông (Trung Quốc) sau khi chuyến du ngoạn qua Hồng Kong hồi tháng trước. Giữa những lo ngại ngày càng tăng về hiểm họa MERS tại Hong Kong, nơi từng có 300 người thiệt mạng do hội chứng hô hấp cấp tính nặng SARS, Hàn Quốc bị giới truyền thông chỉ trích đã phản ứng hời hợt trước sự bùng nổ dịch bệnh.

Đài Loan mới đây cũng thay đổi cấp độ an ninh du lịch từ xám lên vàng. Cấp độ vàng khuyến cáo khách du lịch phải đặc biệt thận trọng tại địa điểm sắp đến, trong khi xám dùng để chỉ mức độ an ninh bình thường. Để trấn an người dân, Đài Loan đã tổ chức các cuộc tập huấn phòng chống dịch bệnh tại một số cơ sở y tế vào thứ bảy vừa rồi. Trong các buổi tập huấn, các cơ quan được thực hành vận chuyển và cách ly các bệnh nhân giả định đúng cách.

Bên cạnh đó, chính phủ Đài Loan duy trì liên lạc chặt chẽ với 300 sinh viên Hàn Quốc du học tại địa phương, cũng như xem xét phát số lượng lớn khẩu trang phòng dịch cho những du học sinh có ý định về nước trong kỳ nghỉ hè.

Trước "tiếng chuông báo động" số lượng người chết vì MERS càng ngày càng tăng, các cơ quan Y tế Nhật Bản quyết định tiến hành kiểm tra sức khỏe toàn diện, đặc biệt là người Nhật trở về từ Hàn Quốc. Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố sẽ tăng cường hợp tác với cộng đồng quốc tế một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn trong việc triệt tiêu dịch bệnh nhẳm cứu vãn hình ảnh quốc gia trong lòng cộng đồng quốc tế. “Không nên xem đây là một lý do khiến ngoại giao căng thẳng. Thay vào đó, chúng ta nên xem dịch bệnh này như một vấn đề đa quốc gia để tăng cường hợp tác quốc tế”, một quan chức Bộ ngoại giao Hàn Quốc từ chối cho biết tên phát biểu trên The Korea Herald.

Hôm nay ngày 8/6, Bộ ngoại giao và Bộ Y tế Hàn Quốc dự định tổ chức một cuộc họp với các nhà ngoại giao nước ngoài tại Seoul nhằm giải thích rõ tình hình hiện tại xung quanh sự lây lan của MERS và nỗ lực của Seoul trong việc phòng chống virus. Bên cạnh đó, đội ngũ các chuyên gia về virus học, dịch tễ học và chăm sóc sức khỏe cộng đồng của WHO cũng sẽ khởi động một cuộc điều tra cùng với quan chức Seoul vào ngày 9/8 nhằm đánh giá tình trạng bùng nổ dịch bệnh cũng như cách thức lây lan. Trong số đó có các chuyên gia giàu kinh nghiệm nghiên cứu về hiểm họa MERS trước đây.

Ước tính giữa tuần trước, lượng khách du lịch hủy chuyến đến Hàn Quốc là 20.600 người, tăng thêm đến 74,6% so với thống kê trước đó.

Theo Straits times, trước nguy cơ dịch bệnh bùng phát, tất cả chuyến bay sang Hàn Quốc của các trường học Singapore đều bị hoãn hoặc hủy. “Các trường học tổ chức chuyến đi sang Hàn Quốc đều đã quay về nước. Tất cả nhân viên và học sinh đều được khuyến cáo theo dõi sức khỏe trong hai tuần kế tiếp và phải ngay lập tức yêu cầu chăm sóc sức khỏe nếu phát hiện dấu hiệu không tốt”, Bộ trưởng Giáo dục Singapore cho biết.

Bộ Y tế Malaysia cũng khuyến cáo người dân không nên du lịch Hàn Quốc trong tình hình cấp bách hiện nay. Thứ trưởng Bộ Y tế, ông Datuk Seri Dr Hilmi Yahaya cho biết chính phủ không áp đặt lệnh cấm du lịch sang Hàn Quốc hoặc ngăn chặn khách từ Hàn Quốc nhập cảnh vào Malaysia. “Chúng tôi đang giám sát các sân bay quốc tế. Nếu có bất kỳ du khách nào có nhiệt độ cơ thể cao, chúng tôi sẽ ngay lập tức đưa họ đi làm xét nghiệm”, ông phát biểu.

Kim Thanh