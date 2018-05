Chế độ ăn phòng bệnh ung thư buồng trứng

Dưới đây là một số lưu ý trong chế độ dinh dưỡng để phòng bệnh ung thư buồng trứng, theo khuyến cáo của chuyên gia ở bệnh viện ung bướu Hiện Đại Quảng Châu.

Bổ sung vitamin C giúp tăng khả năng phòng chống bệnh ung thư buồng trứng.

1. Bổ sung vitamin C và vitamin E

Nhiều nghiên cứu cho thấy, mỗi ngày uống 90mg vitamin C và 30mg vitamin E sẽ làm giảm 50% nguy cơ mắc ung thư buồng trứng. Tuy nhiên, việc bổ sung vitamin C và E qua việc ăn uống khó đáp ứng đủ, vì vậy con người cần tư vấn của bác sĩ để được kê thuốc uống bổ sung vitamin C và vitamin E.

2. Chú trọng việc bổ sung canxi

Một nghiên cứu mới của Mỹ cho thấy, mỗi ngày bổ sung một lượng thức ăn giàu canxi sẽ giúp giảm nguy cơ ung thư buồng trứng. Những người bổ sung đủ lượng canxi mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh này thấp hơn đến 46% so với những người bị thiếu canxi.

Ăn nhiều trứng tráng không tốt cho buồng trứng của chị em.

3. Giảm ăn trứng tráng

Phụ nữ hay ăn trứng tráng nhiều dầu có nguy cơ mắc ung thư buồng trứng cao hơn bình thường. Vì quá trình tráng trứng qua dầu mỡ sẽ hình thành các sản phẩm phân hủy của hoạt tính sinh học như cholesterol, oxit… Đó là những chất gây độc tính tế bào, ảnh hưởng đến buồng trứng của nữ giới, đây chính là tác nhân tiềm ẩn gây ra khối u và khả năng tăng nguy cơ ung thư buồng trứng. Ngoài ra, đồ chiên, xào, thịt xông khói cũng là nguyên nhân tiềm ẩn gây ung thư buồng trứng.

Bệnh nhân Việt Nam điều trị ung thư buồng trứng tại viện ung bướu Hiện Đại Quảng Châu. Xem thêm thông tin tại http://www.asiancancer.com.vn/

4. Tăng cường bổ sung thực phẩm giàu vitamin B11

Điều này có thể giảm tỷ lệ mắc bệnh ung thư buồng trứng ở nữ giới. Chuyên gia ung thư của bệnh viện ung bướu Hiện Đại Quảng Châu cho biết thêm: so sánh những phụ nữ thường xuyên bổ sung vitamin B11 (nhóm một ) với những phụ nữ rất ít khi bổ sung vitamin B11(nhóm 2) thì tỷ lệ mắc ung thư vú ở nhóm một thấp hơn 74% so với nhóm còn lại. Vitamin B11 là một loại vitamin nhóm B tan trong nước có nhiều trong các loại rau xanh, trái cây và ngũ cốc.

Theo các chuyên gia, bệnh ung thư buồng trứng tuy nguy hiểm nhưng đã có phác đồ điều trị hiệu quả. Vì vậy, ngay khi phát hiện bệnh, chị em cần nhanh chóng đến bệnh viện chuyên khoa uy tín để chữa trị, khống chế bệnh kịp thời, tránh dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Ngọc Bích