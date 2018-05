Cherry anh đào giàu vitamin C nhất trong các loại quả

Acerola Cherry (cherry anh đào) được ví như siêu trái cây với lượng vitamin C dồi dào nhất trong các loại quả. Theo Nutrition Data, mỗi 100g Acerola cherry chứa 1.677mg vitamin C, trong khi cam và chanh chỉ chứa 120mg vitamin C.

Ăn Acerola cherry mỗi ngày giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, chống oxy hóa, hỗ trợ tạo collagen, hấp thu hiệu quả sắt, canxi…

Mỗi 100g cherry anh đào chứa 1.677mg vitamin C.

Cherry anh đào được trồng nhiều ở các khu vực khí hậu ấm áp Nam - Trung Mỹ, California, Texas và Florida. Theo chứng nhận của Tổ chức Euromonitor, nông trại chuyên canh cherry anh đào lớn nhất thế giới hiện nay là Fazenda tại Ubajara, Brazil.

Với diện tích 1.659ha, Fazenda không chỉ có diện tích trồng Acerola cherry lớn nhất thế giới, mà còn là nông trại chuẩn hữu cơ, phù hợp với quy định của Bộ Nông nghiệp nước sở tại, cung cấp sản phẩm tối thiểu 95% hữu cơ.

Tất cả các khâu, từ chăm bón đất đến thu hoạch đều theo chuẩn hữu cơ toàn cầu. Cụ thể như nuôi giun cho đất tơi xốp, giúp rễ cây họ đậu dễ dàng phát triển, bảo vệ cây trái trước sâu bệnh, côn trùng và chim chóc bằng cách sử dụng thiên địch (bọ rùa, chim đại bàng, chim cú…) thay vì dùng thuốc trừ sâu, phân bón hóa học hay thuốc diệt cỏ.

Nông dân nông trại Fazenda nuôi giun cho đất tơi xốp.

Nông dân Fazenda còn áp dụng công nghệ GPS trong canh tác, giúp gia tăng cả số lượng cây trồng lẫn hàm lượng dưỡng chất trong thành phẩm. Khi nhập các thông số diện tích vườn trồng, chi phí mỗi tấn sản phẩm, chi phí mỗi giờ… lập tức xác định được cần thu hoạch bằng máy hay thủ công để đạt được sản lượng cao nhất.

Ở hệ thống gieo hạt trực tiếp, những chiếc máy kéo GPS cũng giúp giảm đáng kể thời gian, công sức và chi phí làm cỏ bằng tay. Máy hoạt động hiệu quả và chính xác, làm cỏ cách cây trồng chỉ khoảng 2,54cm mà không cần người vận hành quan sát.

Cherry anh đào tại Fazenda được thu hoạch đúng thời điểm lượng vitamin C đạt mức cao nhất.

Nhờ hệ thống quản lý hiện đại bằng GPS, cherry anh đào tại Fazenda được thu hoạch đúng thời điểm lượng vitamin C đạt mức cao nhất. Sau đó, xử lý bằng các phương pháp khoa học nhằm lưu giữ trọn vẹn nguồn vitamin C như khử nước, nghiền nhuyễn, chiết xuất vitamin và khoáng chất, cô đặc, làm sôi ở nhiệt độ thấp để tránh thất thoát các chất dinh dưỡng, sấy phun để làm bốc hơi hết nước, nén thành bột đông khô...

Fazenda là một trong 3 nông trại hữu cơ được công nhận của Nutrilite, thương hiệu có bề dày lịch sử hơn 80 năm. Còn lại là nông trại hữu cơ lớn nhất Bắc Mỹ - Troutlake, và Rancho El Petacal ở Mexio.

Cận cảnh nông trại hữu cơ Fazenda tại Ubajara, Brazil

Nông trại Acerola cherry hữu cơ lớn nhất thế giới

