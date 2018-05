Chết do say nắng

Xử trí khi say nắng nóng / Tránh đổ bệnh do trời nắng nóng

Chiều 16/5, bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới trong tình trạng hôn mê sâu, trụy mạch, trung đại tiện không tự chủ, rối loạn thần kinh trung ương. Các bác sĩ bệnh viện cấp cứu tích cực nhưng tình trạng say nắng quá nặng, bệnh nhân đã tử vong sau đó ít giờ.

Nắng nóng, những người làm việc ngoài trời liên tục như làm đồng, công nhân cầu đường, xây dựng... cần trang bị chống nắng tốt, tránh tình trạng sốc. Ảnh minh họa: alobacsi.

Các bác sĩ cho biết say nắng là hiện tượng sốc nắng do phơi mình quá lâu dưới ánh sáng mặt trời hoặc ở nhiệt độ cao. Khi tiếp xúc với nhiệt độ thời tiết quá cao, cơ thể sẽ có những rối loạn như bị phù, ban nhiệt, rôm sảy, chuột rút, kiệt sức do nhiệt. Đặc biệt, say nắng sẽ gây rối loạn và tổn thương các cơ quan, rối loạn hệ thần kinh trung ương, rối loạn đông máu, suy vi tuần hoàn, suy nhiều cơ quan, đe dọa tính mạng bệnh nhân, nếu không được cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến tử vong.

Để tránh say nắng, các bác sĩ cũng khuyến cáo trong những ngày nắng nóng, người phải làm việc trong môi trường có nhiệt độ cao (như thợ xây dựng, công nhân cầu đường…) cần trang bị mũ, nón che kín đầu và gáy. Thường xuyên uống nước ngay cả khi không khát, nước uống nên pha thêm ít muối, đồng thời ăn nhiều rau xanh và hoa quả.

Khi ra ngoài đường, phải mặc đồ thoáng mát, che kín chân tay, mặt, gáy. Đeo khẩu trang, kính râm, thoa kem chống nắng, đặc biệt là đội nón rộng vành. Cần hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Với người tập thể dục thể thao, chỉ nên tập vào sáng sớm hay chiều tối.

Long Nhật