Chỉ được bán thịt trong vòng 8 giờ sau giết mổ

Thông tư quy định thịt và phụ phẩm (toàn bộ đầu, đuôi, chân, da, mỡ và phủ tạng ăn được của động vật) được bày bán phải có dấu kiểm soát giết mổ hoặc tem kiểm tra vệ sinh thú y và có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan thú y theo quy định, không được dùng hóa chất để bảo quản thịt và phụ phẩm tươi sống.

Thịt và phụ phẩm bảo quản ở nhiệt độ thường chỉ được bày bán trong vòng 8 giờ. Đối với trường hợp được bảo quản ở 0-5 độ C thì được bày bán trong vòng 72 giờ từ khi giết mổ. Đối với phụ phẩm là dạ dày, ruột non và ruột già bảo quản ở 0-5 độ C được bày bán trong vòng 24 giờ kể từ khi giết mổ.

Với điều kiện bảo quản thông thường, thịt và phụ phẩm chỉ được bày bán trong vòng 8 giờ. Ảnh: Hoàng Hà.

Cũng theo thông tư, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thịt và phụ phẩm phải được sản xuất từ vật liệu an toàn, không thôi nhiễm các chất độc hại, mùi vị lạ, bảo đảm chất lượng của thịt và phụ phẩm trong thời hạn sử dụng, phải đạt tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. Đối với chủ, người làm việc tại cơ sở kinh doanh thịt, phụ phẩm phải có giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm và giấy xác nhận đủ sức khỏe do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp.



Những người mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh ngoài da không được pha lọc, bán hàng và bốc dỡ thịt và phụ phẩm.

Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở kinh doanh thịt và phụ phẩm ăn được của động vật ở dạng tươi sống có đăng ký kinh doanh và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nguyễn Hưng