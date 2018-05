Chị em sinh con muộn ít bị ung thư tử cung

Nhóm nghiên cứu từ Đại học Southern California (Mỹ) đã khảo sát trên những phụ nữ sinh con ở các độ tuổi khác nhau. Họ ghi nhận những chị em sinh con út ở độ tuổi 40 hoặc nhiều hơn thì giảm đến 44% nguy cơ ung thư tử cung so với các chị em sinh con út ở tuổi 25. Hiệu quả bảo vệ này còn tiếp tục trong nhiều thập kỷ sau đó. Những chị em sinh con út vào tuổi 30-34 giảm được 17% nguy cơ mắc bệnh, và còn giảm đến 32% nếu sinh con cuối cùng trong độ tuổi 35-39, so với người sinh con lần cuối ở tuổi 25. "Kết quả nghiên cứu này dứt khoát cho thấy sinh con út muộn là yếu tố bảo vệ đáng kể khỏi bệnh ung thư tử cung, sau khi đã tính đến các yếu tố ảnh hưởng khác như cân nặng, số con, hoặc việc dùng thuốc tránh thai", trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Veronica Setiawan cho biết. Nghiên cứu này được xem là lớn nhất thuộc loại này từ trước đến nay, xem xét dữ liệu từ 4 công trình và 13 khảo sát trước đó, với tổng cộng hơn 8.600 ca ung thư tử cung và khoảng gấp đôi số người đối chiếu. Kết quả đăng trên tạp chí American Journal of Epidemiology. Ung thư tử cung là dạng ung thư phụ khoa phổ biến nhất ở Anh và Mỹ. Hầu hết người mắc bệnh ở độ tuổi 50-60. T. An