Chiến dịch 'Cái ôm đầu tiên' cứu hàng nghìn bé sơ sinh

Ngày 14/7, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phát động chiến dịch "Cái ôm đầu tiên" tại Việt Nam, với các bước đơn giản có thể cứu sống hàng nghìn em bé sơ sinh và ngăn ngừa hàng trăm nghìn ca biến chứng mỗi năm do các thực hành có hại hoặc lỗi thời trong chăm sóc trẻ mới chào đời. Gói hành động và can thiệp này đề cập đến các nguyên nhân cơ bản nhất của tử vong hoặc bệnh tật ở trẻ sơ sinh như đẻ non (sinh non), sơ sinh nhẹ cân hoặc nhiễm trùng nặng như viêm phổi hoặc tiêu chảy.

Chiến dịch "Cái ôm đầu tiên" phát động tại 3 bệnh viện: Từ Dũ, Sản nhi Đà Nẵng và Phụ sản Trung ương. Ảnh minh họa: Healthynewsborn.

Tiến sỹ Shin Young-soo, Giám đốc Văn phòng WHO khu vực Tây Thái Bình Dương cho biết: “Có quá nhiều trẻ sơ sinh tử vong vì những yếu tố có thể phòng ngừa được, ví dụ như bệnh tật. Cái ôm đầu tiên giải quyết thách thức này bằng cách thúc giục phụ nữ và nhân viên y tế tại Việt Nam thực hiện các bước đơn giản nhằm bảo vệ trẻ sơ sinh trong thời gian quan trọng ngay sau sinh.”

“Tách mẹ và con ngay sau sinh là thực hành rất lỗi thời, lại xảy ra tại thời điểm rất quan trọng khi trẻ sơ sinh có dấu hiệu tìm kiếm vú mẹ để bú”, tiến sĩ Maria Asuncion Silvestre, chuyên gia nhi khoa và trẻ sơ sinh của WHO nói.

Theo WHO, chăm sóc sơ sinh thiết yếu sớm gồm hàng loạt biện pháp đơn giản có chi phí hiệu quả được xây dựng nhằm bảo vệ trẻ khỏi tử vong, bắt đầu bằng cái ôm đầu tiên hay duy trì tiếp xúc da kề da giữa mẹ và con ngay sau sinh. Phương pháp đơn giản này giúp ủ ấm trẻ, chuyển máu từ bánh nhau và những vi khuẩn có lợi từ mẹ sang con, khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn.

Sau tiếp xúc da kề da, cần kẹp dây rốn và cắt rốn bằng dụng cụ tiệt trùng. Mẹ có thể cho con bú khi thấy trẻ có những dấu hiệu đòi ăn như chảy dãi, lia lưỡi, ngọ nguậy tìm vú mẹ và gặm nắm tay hay ngón tay. Bú sớm đặc biệt quan trọng vì sữa non hay “những giọt sữa đầu tiên” cung cấp cho trẻ đầy đủ dinh dưỡng thiết yếu, kháng thể và tế bào miễn dịch.

Các chăm sóc thường quy khác như cung cấp vitamin K, nhỏ thuốc mắt, tiêm phòng, cân bé và thăm khám toàn thân cần được tiến hành ngay sau bữa bú đầu tiên của trẻ. Cần thực hiện những bước chăm sóc này theo thứ tự chuẩn để đạt được kết quả tối ưu. Chăm sóc sơ sinh thiết yếu sớm có thể được thực hiện ở tất cả phòng đẻ mà không cần chuẩn bị phức tạp hoặc đòi hỏi các công nghệ đắt tiền.

Theo bác sĩ Hoàng Thị Bằng, cán bộ phụ trách mảng sức khỏe bà mẹ và trẻ em của WHO tại Việt Nam, nhiều nhân viên y tế có thể chưa biết những thực hành đơn giản này có thể bảo vệ trẻ sơ sinh. Thêm vào đó, phong tục tập quán và niềm tin ở một số cộng đồng, kể cả nhân viên y tế có thể không hỗ trợ thực hiện đầy đủ chăm sóc sơ sinh sớm thiết yếu. Thông qua chiến dịch "Cái ôm đầu tiên", WHO khuyến khích thay đổi các thực hành hiện thời, tuyên truyền cho các gia đình và cá nhân biết để họ đòi hỏi nhân viên y tế cung cấp các thực hành tốt nhất.

Trong tuần này, WHO phối hợp với Bộ Y Tế Việt Nam phát động chiến dịch này tại 3 bệnh viện: Từ Dũ, Sản Nhi Đà Nẵng và Phụ sản Trung Ương.

Nam Phương