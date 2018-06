Chiến dịch đẩy lùi ung thư vú tại Việt Nam

Triển khai từ tháng 12/2013, dự án đã thăm khám miễn phí ung thư vú cho hơn 4.000 phụ nữ ở 5 tỉnh thành lớn, tổ chức các khóa huấn luyện cho 500 cán bộ y tế, thành lập các câu lạc bộ bệnh nhân ung thư vú tại Huế và TP HCM...

"Ngày hội hồng" thu hút hàng nghìn người tham gia.

Chương trình "Ngày hội hồng" là hoạt động gần đây nhất của dự án, thu hút hơn 4.100 người dân thành phố, 800 nhân viên của các doanh nghiệp, 130 cán bộ y tế của bệnh viện Ung bướu TP HCM… Đặc biệt, nhiều người nổi tiếng, nam giới, trẻ em và người khuyết tật cũng đến tham gia ngày hội, chung tay đẩy lùi ung thư vú tại Việt Nam. Ngoài ra, Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư "Ngày mai tươi sáng" còn nhận được sự hỗ trợ về tài chính của người dân bằng cách nhắn tin ủng hộ, mua tặng phẩm "We care for her"...

Khám tầm soát ung thư vú miễn phí ở Huế.

Bác sĩ Phạm Xuân Dũng - Phó giám đốc bệnh viện Ung bướu, Phó giám đốc Quỹ hỗ trợ Bệnh nhân Ung thư Ngày mai Tươi sáng cho biết, ung thư vú có xu hướng gia tăng hàng năm. Tại Việt Nam, 60% bệnh nhân ung thư vú được phát hiện muộn, vào giai đoạn 3-4, nên tỷ lệ điều trị thành công rất thấp. Nếu phát hiện sớm, bệnh có thể được tầm soát, tăng hiệu quả điều trị và tỷ lệ sống cho bệnh nhân.

Bà Inge Kusuma - Trưởng đại diện Roche Việt Nam cũng nhấn mạnh, ung thư vú gây ra tỷ lệ tử vong cao, song ít phụ nữ Việt Nam quan tâm và biết rằng bệnh phát hiện sớm thì khả năng trị lành cao.

An San