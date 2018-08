Chiều nay tư vấn phòng ngừa bệnh tiêu chảy cấp do Rotavirus

*Độc giả gửi câu hỏi tại đây *

Tiêu chảy cấp do Rotavirus là bệnh nhiễm khuẩn dạ dày ruột cấp do virus Rota gây nên. Bệnh gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng thường gặp ở trẻ từ 3 tháng đến 24 tháng tuổi. Báo cáo năm 2013 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy, mỗi năm có tới 5% trẻ em trên toàn cầu tử vong do mắc bệnh này.

Khi nhiễm Rotavirus, trẻ có biểu hiện sốt, ói mửa nhiều và tiêu chảy sau khi bị lây nhiễm từ 12 giờ đến 4 ngày. Phân lỏng toàn nước, có lúc màu xanh dưa cải có thể có đàm nhớt nhưng không có máu. Tiêu chảy có thể 10-20 lần một ngày, sau đó giảm dần. Trẻ bị tiêu chảy do Rotavirus thường bị ói mửa dữ dội nên khó bù nước bằng đường uống và thường phải nhập viện để truyền dịch.

Nếu không được chăm sóc thích hợp trong giai đoạn này, trẻ nhanh chóng bị khô kiệt và có thể dẫn tới tử vong. Thông thường bệnh kéo dài từ 3 đến 8 ngày, một số trường hợp có thể lên tới 2 tuần. Ngoài ra, Rotavirus còn phá hủy lớp bảo vệ của ruột non, ảnh hưởng trực tiếp đến sự hấp thu thức ăn, gây ra tình trạng sụt cân và suy dinh dưỡng ở trẻ.

Trẻ nhỏ là đối tượng dễ bị tiêu chảy cấp do Rotavirus.

Rotavirus thường diễn ra vào mùa đông và có khả năng lây nhiễm rất cao. Loại virus này được thải ra theo đường tiêu hoá ở trẻ nhiễm bệnh, với số lượng khoảng 10 nghìn tỷ phân tử. Chúng tồn tại trong môi trường tới 21 ngày và dễ dàng truyền qua tay bị nhiễm bẩn, thức ăn, các vật dụng, đồ chơi, chăn, màn... Chỉ cần 10 phân tử Rotavirus lây qua đường tiêu hóa cũng đủ làm trẻ bị bệnh.

Tiêu chảy cấp do Rotavirus nguy hiểm hơn các bệnh tiêu chảy khác vì chưa có thuốc đặc trị. Trẻ 2-6 tháng tuổi nên được chủng ngừa sớm. Với trẻ ở độ tuổi lớn hơn, cha mẹ cần phát hiện kịp thời các triệu chứng của bệnh và đưa trẻ tới cơ sở y tế điều trị.

Cha mẹ cũng nên chủ động các biện pháp phòng ngừa bệnh cho trẻ, như đảm bảo vệ sinh cho trẻ, ăn chín, uống sôi, rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh... Khi trẻ bị bệnh, tuyệt đối không dùng thuốc kháng sinh, thuốc cầm tiêu chảy, vì chúng không có tác dụng diệt virus mà còn gây rối loạn vi khuẩn đường tiêu hóa, làm giảm nhu động ruột và khiến bệnh nặng thêm. Bù nước, bù điện giải là biện pháp quan trọng trong điều trị tiêu chảy cấp do rotavirus, tuy nhiên, cha mẹ không nên ép trẻ uống thuốc bù nước, bù điện giải liên tục.

Bác sĩ Hoàng Lê Phúc - Trưởng khoa tiêu hóa, bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM).

Từ 14h đến 16h ngày 26/11, bác sĩ Hoàng Lê Phúc sẽ tư vấn cho độc giả cách phòng bệnh tiêu chảy cấp do Rotavirus.

Bác sĩ Hoàng Lê Phúc hiện giữ chức Trưởng khoa tiêu hóa, bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM). Ngoài ra, bác sĩ còn đảm nhận vai trò Trưởng nhóm Y học chứng cứ của bệnh viện Nhi đồng 1, Phó chủ tịch hội Tiêu hóa và Gan mật nhi Việt Nam, Tổng thư ký hội Nhi khoa TP HCM, Thành viên ban chấp hành hội Nhi khoa Việt Nam, Thành viên hội Dinh dưỡng, Gan mật và Tiêu hóa nhi châu Á - Thái Bình Dương. Ông cũng tham gia giảng dạy về nhi khoa tại Đại học Y Dược TP HCM, Học viện Quân y TP HCM và xuất bản gần 30 bài báo khoa học.

An San