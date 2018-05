Chiều nay tư vấn trực tuyến lợi ích của thực phẩm organic

Độc giả gửi câu hỏi tại đây

Khái niệm thực phẩm organic (hữu cơ) xuất hiện trên thế giới từ những năm 1990 và dần thu hút sự quan tâm của mọi người nhờ những lợi ích rõ rệt cho sức khỏe.

Điểm chung của thực phẩm organic là không dùng thuốc trừ sâu và phân bón hóa học, chất kích thích trong quá trình nuôi trồng. Đó có thể là những vật nuôi sinh trưởng ở các vùng riêng biệt và phải được phát triển tự nhiên mà không sử dụng thuốc kích thích tăng trưởng hay chịu sự can thiệp của hóa chất trong quá trình chăn nuôi.

Với rau củ quả, nông dân tuyệt đối không dùng phân hóa học để bón cho cây. Tương tự, sữa đạt chứng nhận organic phải đảm bảo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Cỏ nuôi bò phải trồng tự nhiên, không thuốc sâu, phân bón hóa học hay có hạt giống biến đổi gen. Bò không bị tiêm hormon tăng trưởng để kích thích sản lượng sữa. Khu vực chăn nuôi phải đủ không gian cho chúng vận động, không nuôi nhốt chuồng trại, bầu không khí sạch, thoáng đãng, nguồn nước đảm bảo vệ sinh và đàn bò tự do di chuyển trên đồng cỏ.

Quan trọng nhất, tất cả các sản phẩm được chứng nhận hữu cơ đều phải trải qua quá trình đánh giá, thanh tra, kiểm định nghiêm ngặt từ các tổ chức chứng nhận hữu cơ uy tín, như: JAS Standards Nhật bản, Natrue Châu Âu, USDA Mỹ…

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Thị Minh Hạnh, Phó giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP HCM.

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Thị Minh Hạnh, Phó giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP HCM chia sẻ, tiêu chuẩn sản xuất thực phẩm organic được xem là tiêu chuẩn chất lượng cao cấp nhất hiện nay trên thế giới vì quy trình sản xuất tuân theo các quy định vô cùng nghiêm ngặt.

Cách nuôi trồng organic sẽ khiến hương vị của thực phẩm tươi ngon, đậm đà và an toàn hơn vì không chứa hóa chất độc hại. Đặc biệt, đối với sữa tươi organic, nhờ sản xuất với nguồn sữa thuần khiết từ đàn bò được chăn thả trên những đồng cỏ hữu cơ, không chịu sự can thiệp của các loại hóa chất nên mùi vị sẽ thơm ngon hơn và giàu các chất dinh dưỡng tự nhiên, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khoẻ của người sử dụng, đặc biệt là trẻ em.

Trước mối lo ngại về chất lượng và nguồn gốc thực phẩm, ngày càng nhiều người tìm tới thực phẩm organic để đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình. Tuy nhiên, tại Việt Nam, khái niệm organic hiện nay còn khá mới mẻ. Thực tế, việc phân biệt đâu là thực phẩm sạch, không hóa chất, theo đúng tiêu chí organic còn là thách thức lớn đối với người tiêu dùng.

Những thắc mắc trong việc nhận biết thực phẩm organic sẽ được Tiến sĩ, bác sĩ Trần Thị Minh Hạnh chia sẻ cho độc giả VnExpress trong buổi tư vấn trực tuyến diễn ra lúc 14h ngày 4/8.

Bà cũng chỉ ra các giá trị dinh dưỡng đặc thù của sản phẩm này, lợi ích khi dùng thực phẩm organic đến sức khỏe, nhất là những người có cơ địa dị ứng, thể trạng kém, cũng như tư vấn phương thức chế biến, bảo quản để sản phẩm giữ được chất lượng tốt nhất.

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Thị Minh Hạnh tốt nghiệp Đại học Y dược TP HCM năm 1992 và nhận bằng tiến sĩ dinh dưỡng tại Nhật Bản vào năm 2001. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, bác sĩ Hạnh đã tư vấn và nâng cao nhận thức của hàng nghìn người dân về dinh dưỡng hợp lý và sức khỏe.

