Chiều nay tư vấn trực tuyến Phòng ngừa sinh non và sẩy thai

Phụ nữ mang thai luôn mong muốn con được phát triển khỏe mạnh ngay từ trong bụng mẹ. Tuy nhiên, không phải ai cũng có được một thai kỳ trọn vẹn và an toàn. Nỗi lo sinh non và sẩy thai đè nặng tâm lý các bà mẹ.

Tiến sĩ, bác sĩ Tạ Thị Thanh Thủy - Trưởng khoa Phụ ngoại, bệnh Viện Hùng Vương

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trẻ sinh trước 37 tuần tuổi được gọi là sinh non. Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong ở trẻ sơ sinh. Báo cáo năm 2014 của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (Save the Children) cho biết, mỗi năm trên thế giới có khoảng 15 triệu trẻ bị sinh non, cứ 10 trẻ sinh ra thì có một trường hợp này. Có tới 2,9 triệu trẻ sinh non tử vong trong một tháng sau sinh, trong đó một triệu trẻ chết trong vòng 24 tiếng và 1,2 triệu trẻ tử vong ngay sau khi sinh do biến chứng.

Tỷ lệ tử vong của trẻ sinh thiếu tháng ở mức cao.

Cũng theo Tổ chức Cứu trợ Trẻ em, tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 12.000 trẻ em bị tử vong trong quá trình sinh nở hoặc trong ngày đầu tiên. Số thai phụ sinh con thiếu tháng vào khoảng 100.000 – 150.000 người. Nguyên nhân chủ yếu là do phải đẻ mổ lấy thai (người mẹ có tiền sản giật nặng, bệnh thận, hoặc em bé phát triển không bình thường), vỡ ối sớm, đứt nhau thai, nhiễm trùng...

Sẩy thai được WHO định nghĩa là sự mất sớm của thai nhi trước 23 tuần của thai kỳ và có trọng lượng dưới 500 gram. Khoảng 10% số ca sẩy thai xuất hiện ở phụ nữ trên 20 tuổi và tăng lên 90% ở bà mẹ ngoài 45.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Bạch Nga.

Việc nâng cao nhận thức về các vấn đề dọa sẩy thai và sinh non ngay cả khi bạn không thuộc đối tượng nguy cơ cao, sẽ giúp bạn chủ động phòng ngừa và làm tròn vai trò của người mẹ. Con sinh ra khỏe mạnh, phát triển bình thường về thể chất lẫn trí tuệ.

Chương trình tư vấn trực tuyến với sự tham gia của bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Bạch Nga và Tiến sĩ, bác sĩ Tạ Thị Thanh Thủy sẽ cung cấp cho thai phụ những kiến thức cần thiết để phòng ngừa sẩy thai và sinh non ngay từ giai đoạn đầu. Các bà mẹ có thể bảo vệ thai nhi an toàn cho đến khi chuyển dạ, mẹ tròn con vuông.

Bác sĩ Thanh Thủy bảo vệ thành công luận án Thạc sĩ Khoa học tại Thái Lan vào năm 1996 và luận án Tiến sĩ Y học tại Đại học y dược TP HCM vào năm 2009. Bác sĩ Thanh Thủy có 30 năm công tác trong lĩnh vực sản phụ khoa, tham gia nhiều nghiên cứu về sức khỏe sinh sản, và hiện bà là thành viên Hội Siêu âm Sản phụ khoa thế giới và giữ chức vụ Trưởng khoa Phụ ngoại - Ung thư - Bệnh viện phụ sản Hùng Vương.

Bác sĩ Bạch Nga đã tốt nghiệp Chuyên khoa cấp I ngành Sản Phụ khoa vào năm 2001 và Chuyên khoa cấp II ngành Sản Phụ khoa vào năm 2004. Với 20 năm công tác trong lĩnh vực sản phụ khoa, đã tham gia nhiều nghiên cứu về sức khỏe sinh sản bao gồm nhiều đề tài cấp cơ sở cũng như trung ương, trong và ngoài nước. Hiện bà giữ chức vụ Phó giám đốc Bệnh viện phụ sản Hùng Vương.

An San