Chiều nay tư vấn trực tuyến phòng và điều trị bệnh trĩ

Bệnh trĩ là nỗi ám ảnh của dân văn phòng, phụ nữ trước và sau sinh nở, nam giới thường xuyên uống rượu bia, ăn chất cay nóng... Đây cũng là bệnh lý vùng hậu môn và trực tràng phổ biến hàng đầu, không giới hạn độ tuổi hay giới tính. Theo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, 75% dân số và 50% người ngoài 50 tuổi sẽ trải qua bệnh trĩ vào một thời điểm nào đó trong đời.

Trĩ (trĩ nội, ngoại và hỗn hợp) được hình thành do các đám rối tĩnh mạch dãn quá mức, sa vào lòng ống hậu môn (đoạn cuối cùng dài 4cm của ống tiêu hóa). Táo bón và tiêu chảy là yếu tố thuận lợi cho bệnh trĩ phát triển, thường xảy ra ở những người ăn ít chất xơ và uống ít nước, hạn chế vận động... Áp lực ổ bụng do ho nhiều, khuân vác nặng, đứng, ngồi lâu… cũng khiến các đám rối tĩnh mạch trĩ to lên và sa ngoài hậu môn. Phụ nữ mang thai có thể bị trĩ trong 6 tháng cuối thai kỳ do áp lực trên các mạch máu vùng xương chậu.

Đi tiêu ra máu là triệu chứng sớm nhất của bệnh trĩ. Máu chảy từ búi trĩ có thể tự cầm hoặc chảy nhiều đến mức bệnh nhân phải đi cấp cứu. Về lâu dài, người bệnh xuất hiện khối trĩ sa ra ngoài hậu môn, nhẹ thì tự thụt vào hậu môn, mức độ nặng phải dùng tay đẩy, nghiêm trọng hơn là không đẩy vào được. Ngoài ra, người bệnh còn thấy đau hậu môn khi búi trĩ bị tắc mạch do cục máu đông bên trong, phù nề búi trĩ do sa nghẹt, chảy dịch nhầy quanh hậu môn gây ngứa, viêm nhiễm vùng hậu môn, thậm chí ung thư trực tràng...

Mặc dù bệnh trĩ gây ra nhiều đau đớn và ảnh hưởng đến sinh hoạt vợ chồng, song, người bệnh thường có tâm lý ngại thăm khám phụ khoa. Theo các chuyên gia, trĩ là bệnh lành tính với khả năng chữa khỏi cao mà không tái phát. Người bệnh nên điều trị trĩ ngay từ giai đoạn đầu và chủ động phòng bệnh. Trong giai đoạn sau, bệnh nhân có thể phải dùng tiểu phẫu cắt búi trĩ gây nhiều đau đớn.

Buổi tư vấn trên VnExpress diễn ra vào lúc 14h ngày 11/3, có sự tham gia của Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Nhâm - Chủ tịch Hội hậu môn và trực tràng học Việt Nam, cùng bác sĩ chuyên khoa II Phạm Hưng Củng - Nguyên Vụ trưởng Vụ Y học Cổ truyền (thuộc Bộ Y tế). Các khách mời sẽ giải đáp các thắc mắc của độc giả về bệnh trĩ và táo bón, đồng thời tư vấn biện pháp phòng và điều trị hiệu quả.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Nhâm.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Nhâm hiện là Chủ tịch Hội Hậu môn và Trực tràng học Việt Nam. Ông là một trong những giáo sư đầu ngành có kinh nghiệm lâu năm trong việc điều trị bệnh trĩ. Ông từng là bác sĩ ngoại tiêu hóa tại bệnh viện Việt Đức chuyên về hậu môn học; đồng thời là hội viên Hội Phẫu thuật Đại trực tràng Mỹ (ASCRS), Hội Phẫu thuật Tiêu hóa Pháp (SFCD)...

Bác sĩ chuyên khoa II Phạm Hưng Củng.

Bác sĩ chuyên khoa II Phạm Hưng Củng hiện là Viện phó Viện Khoa học Điều dưỡng và Phục hồi chức năng. Ông cũng là thầy thuốc ưu tú, chuyên viên cao cấp của Bộ Y tế. Bác sĩ Củng từng nắm giữ các vị trí quan trọng trong ngành như Vụ trưởng Vụ Y học Cổ truyền; Viện phó Viện Châm cứu (thuộc Bộ Y tế) và Phó chủ tịch Hội châm cứu Việt Nam.

An San