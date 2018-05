Chiêu ngụy trang đưa khoai tây Trung Quốc vào Đà Lạt

Nhận diện khoai tây Trung Quốc đội lốt Đà Lạt / Khoai tây Trung Quốc nhiễm thuốc bảo vệ thực vật

Sáng nay kiểm tra xe tải biển số Đồng Nam về vựa rau Nguyễn Thị Dung ở chợ nông sản Đà Lạt, đội quản lý thị trường số 1 Đà Lạt phát hiện 5 tấn khoai tây chứa ở dưới thùng xe, bên trên phủ đầy hàng tạp phẩm, giấy vệ sinh.

Bà Dung xuất trình một hóa đơn tài chính do Công ty TNHH kinh doanh thương mại A&Q (TP Lạng Sơn) bán cho Anh Hinh, địa chỉ chợ đầu mối Thủ Đức (TP HCM) số lượng 20 tấn với giá 3.370 đồng một kg. Kèm theo đó là giấy kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm do Trạm kiểm dịch thực vật Tân Thanh cấp ngày 28/6.

Bà Dung cho biết đã mua lô hàng 20 tấn khoai này của bạn hàng ở chợ nông sản Thủ Đức và chuyển dần lên Đà Lạt mỗi lần từ 1 đến 5 tấn.

Xe tải chở khoai tây Trung Quốc được ngụy trang bằng lớp tạp phẩm bên trên, bị cơ quan chức năng Đà Lạt phát hiện sáng 11/7. Ảnh: Quốc Dũng.

Đại diện quản lý thị trường cho rằng giấy tờ mà bà Dung xuất trình vẫn không chứng minh được xuất xứ lô hàng và mỗi lô hàng đưa về Đà Lạt dù ít hay nhiều phải có hóa đơn mới hợp lệ. Quản lý thị trường đề nghị Chi cục bảo vệ thực vật Lâm Đồng lấy mẫu lô khoai tây trên để kiểm nghiệm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Hiện nay khoai tây Đà Lạt có giá từ 20.000 đồng một kg trở lên. Khoai Trung Quốc khi được ngụy trang thành khoai Đà Lạt bằng một lớp đất đỏ, tiểu thương bán về các tỉnh với giá 15.000 đồng một kg.

Trước đó cơ quan chức năng đã kết luận khoai tây Trung Quốc bị nhiễm thuốc bảo vệ thực vật, có hại cho sức khỏe. Nhiều tiểu thương đã biến khoai Trung Quốc thành hàng Đà Lạt bằng cách "áo" một lớp đất đỏ để bán với giá cao kiếm lời. Cách nhận diện khoai thật giả là qua vẻ ngoài: Hàng Trung Quốc củ to, kích cỡ đều, mắt củ to đều; còn khoai tây Đà Lạt vỏ mỏng nên dễ trầy xước.

Quốc Dũng