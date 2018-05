Chính phủ xuất 250 tấn gạo hỗ trợ làng bệnh viêm da lạ

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi sử dụng số gạo được cấp này hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng dân. Đồng thời, áp dụng các biện pháp hỗ trợ phù hợp (có thể chia thành một số đợt) và hướng dẫn người dân sử dụng gạo đủ trong thời gian được hỗ trợ.

Bệnh viêm da lạ ở Quảng Ngãi được ghi nhận từ ngày 19/4/2011. Nhiều đợt điều tra, khảo sát và đánh giá các mẫu xét nghiệm mà Bộ Y tế đã tiến hành trong thời gian qua tại Quảng Ngãi, cho thấy bệnh được ghi nhận ở 5 xã nhưng tập trung tại xã Ba Điền (chiếm tỷ lệ hơn 95%). Đặc biệt là làng Rêu có khoảng 106 người mắc bệnh, trong đó 15 người đã tử vong.

Các chuyên gia khám, hội chẩn người dân mắc bệnh viêm da lạ ở huyện miền núi Ba Tơ. Ảnh: Trí Tín.

Bệnh có biểu hiện là viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân; men gan tăng trên cơ địa tình trạng dinh dưỡng kém, thiếu máu là phổ biến. Không thấy các yếu tố chứng tỏ là bệnh truyền nhiễm (vi rút, vi khuẩn) do không có hội chứng nhiễm trùng. Xét nghiệm xác định các mẫu máu bị bệnh tại Trường Đại học Nagasaki bằng kỹ thuật Pyro - sequencing so sánh với ngân hàng gen trên 240 loài vi rút, vi khuẩn, cũng cho thấy không có tác nhân gây bệnh truyền nhiễm.

UBND Quảng Ngãi cũng vừa chỉ đạo Sở Y tế và huyện miền núi Ba Tơ thành lập Ban chỉ đạo phòng chống bệnh viêm da lạ. Theo kết luận ban đầu của các chuyên gia y tế, bệnh viêm da lạ mang đặc tính một loại nhiễm độc mãn tính, có thể dẫn đến viêm và thương tổn ở tay, chân và gan.

Kết quả điều tra tổng thể cũng cho thấy cho đến nay, hội chứng viên da dày sừng bàn tay, bàn chân chưa có bằng chứng do nguyên nhân nhiễm trùng. Cũng không có bằng chứng kim loại nặng hay hóa chất nông nghiệp có hàm lượng cao trong các mẫu phẩm ở người và môi trường.

TS Nguyễn Quốc Anh, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) thăm hỏi, thu thập thông tin ở gia đình người dân Làng Rêu mắc bệnh viêm da lạ. Ảnh: Trí Tín.

TS Takeshi Kasai, Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam cho biết: “Chúng tôi ủng hộ các biện pháp can thiệp mà Bộ Y tế đang triển khai để kiểm soát hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân tại tỉnh Quảng Ngãi và tin tưởng rằng Bộ Y tế đang đi đúng hướng". Đại diện WHO cũng cho rằng do chưa biết được nguyên nhân của hội chứng và nguồn gốc gây bệnh, nên "việc tìm nguyên nhân có thể kéo dài hơn dự kiến và là một thử thách”.

Thống kê của Trung tâm y tế huyện Ba Tơ, tính đến nay huyện Ba Tơ đã ghi nhận 240 ca mắc bệnh viêm da lạ, trong đó 23 trường hợp tử vong. 28 người đang điều trị tại các cơ sở y tế, bệnh viện tuyến địa phương, Trung ương.

Trí Tín