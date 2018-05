Chocolate bảo vệ da khỏi cháy nắng

Lý do nên ăn chocolate vào Valentine / Món tráng miệng dành cho những tín đồ hảo ngọt

Kết quả nghiên cứu vừa được các nhà khoa học tại London, Anh, công bố. Nghiên cứu trước đây trên Journal of Cosmetic Dermatology cũng từng cho thấy chocolate đen giúp chống lại tia cực tím có hại từ mặt trời, ngăn ngừa lão hóa sớm. Các nhà khoa học Đức cũng từng chứng minh chocolate có thể giúp chống lại các tia gây ung thư.

Hợp chất chống oxy hóa được tìm thấy trong chocolate đen có thể bảo vệ da. Ảnh: idealmagazine

Tiến sĩ Oscar Hevia, một chuyên gia da liễu cho biết, hợp chất chống oxy hóa thường được tìm thấy trong chocolate đen có thể bảo vệ làn da của bạn, đặc biệt là chống cháy nắng và tia UV gây hại. “Nếu bạn đang có ý định ăn chocolate để bảo vệ sức khỏe của mình, thì chocolate đen và bột cacao là lựa chọn hợp lý, bởi trong đó nồng độ các chất chống oxy hóa có lợi cao hơn rất nhiều những loại khác”, ông đưa ra lời khuyên.

Theo tiến sĩ Gary Goldenberg, giám đốc của Trung tâm da liễu Mount Sinai, New York, oxy hóa là một trong những kẻ thù chính của da, đó là do tiếp xúc với tia cực tím, hóa chất và các chất ô nhiễm môi trường giải phóng các gốc tự do. Chính điều này đã làm hỏng các lớp trên và giữa của da - nơi có nhiều collagen. Và chocolate đen với hơn 70% cacao có thể ngăn ngừa điều này, mang lại lợi ích tốt nhất cho làn da.

Tuy nhiên, theo tiến sĩ Jessica Krant, phó giáo sư của Trung tâm y tế SUNY Downstate tại New York, chất lượng của chocolate rất khác nhau. Việc ăn một ít chocolate đen ít béo như một loại thuốc chống ung thư và lão hóa da toàn diện, nhưng hãy thận trọng với việc ăn quá nhiều chocolate, đặt biệt là loại có nhiều đường.

Lê Phương (theo Health)