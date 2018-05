Chơi pháo hỏng 'của quý'

Ảnh minh họa: VA.

Tai nạn xảy ra vào sáng mùng 1 Tết. Sau khi sơ cứu, bệnh nhân tên Việt được đến khoa Thận tiết niệu, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Bác sĩ Trịnh Hoàng Giang, Khoa Thận tiết niệu, cho biết, Việt nhập viện trong tình trạng sốc, mất máu, đau đớn, đứt mạch máu nuôi tinh hoàn, dập tinh hoàn hai bên... Bác sĩ chẩn đoán có khả năng sẽ phải phẫu thuật bỏ một bên tinh hoàn, như thế sẽ phần nào ảnh hường đến khả năng làm cha sau này.

Theo các bác sĩ, chấn thương tinh hoàn do đốt pháo là một tai nạn rất hiếm gặp. Thông thường những trường hợp gặp nạn ở bộ phận này là do đánh nhau, chấn thương trong thể thao, tai nạn giao thông, tai nạn lao động...

Tại Bệnh viện Việt Đức, so với những năm trước, số bệnh nhân cấp cứu do đốt pháo trong dịp Tết năm nay cũng giảm hẳn. Ngoài trường hợp trên, bệnh viện tiếp nhận 2 ca tai nạn khác do pháo và đều là thanh niên. Trong đó, một người ở Bắc Giang bị chấn thương bàn tay và một bên mắt, người còn lại ở Hưng Yên bị dập nát ngón tay trái.

Phương Trang

* Tên nhân vật đã được thay đổi.