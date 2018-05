Chọn đệm lò xo để tốt cho sức khỏe

Chiếc đệm tốt không chỉ đem lại giấc ngủ ngon mà còn mang lại tinh thần thoải mái, trí tuệ minh mẫn, năng lượng dồi dào trong công việc và cuộc sống. Những gợi ý sau sẽ giúp người tiêu dùng chọn được chiếc đệm tốt, giúp cải thiện sức khỏe gia đình.

Hệ thống lò xo vững chắc

Lò xo trong những loại đệm rẻ tiền thường dễ bị cong vênh, xô lệch, khiến chất lượng giảm sút nhanh chỉ sau thời gian ngắn sử dụng. Việc nằm trên những sản phẩm này gây ảnh hưởng đến sức khỏe cột sống.

Trong khi đó, đệm cao cấp có hệ thống lò xo được đưa vào túi kín, đảm bảo tính kết cấu bền vững, độ đàn hồi tốt. Các thương hiệu lớn như Hanvico đã phát triển cấu tạo lò xo túi độc lập dựa trên dây chuyền chuyển giao trực tiếp từ Italy. Công nghệ này đồng thời giúp lò xo được bảo vệ khỏi môi trường bên ngoài, tránh gỉ sét, tăng độ bền. Ngoài ra, nhằm nâng cao tuổi thọ và độ đàn hồi, lò xo được sử dụng trong sản phẩm còn được tôi luyện qua nhiều bước với điện cao thế. Trải qua nhiều quy trình nghiêm ngặt, đệm lò xo mới đảm bảo khả năng nâng đỡ cột sống, cải thiện chất lượng giấc ngủ nói riêng và sức khỏe nói chung.

Thoáng khí, tính năng chống khuẩn

Đệm bẩn ngoài việc gây ngứa ngáy, khó chịu cho người nằm còn có thể dẫn đến những chứng bệnh nguy hiểm như ung thư da, các bệnh đường hô hấp. Để đảm bảo tính năng kháng khuẩn, thoáng khí, các nhà sản xuất đệm phải tính toán việc sắp xếp, cấu tạo các lớp đệm một cách hợp lý. Thương hiệu đệm uy tín thường thiết kế 4 lớp tiện nghi gồm bông kháng khuẩn, cao su non, lớp bông ép và vải gấm dệt. Ngoài ra, đệm còn được trang bị nhiều lớp tiện ích, đặc biệt là bông chống khuẩn, có khả năng kháng khuẩn đến 99%. Trong đó, lớp bông kháng khuẩn được làm từ nano bạc nhập khẩu từ Hàn Quốc; lớp cao su non có hàng nghìn khoang rỗng nhỏ li ti tạo sự thông thoáng tự nhiên cho đệm, ngoài cùng là lớp bông ép dày 3cm được bao bọc bởi lớp vải gấm Fresh Ever có tính năng chống cháy, chống sự bám mùi và hạn chế việc bám lại của vi khuẩn trong không khí, mang đến sự an toàn, dễ chịu tuyệt đối cho người nằm.

Nhà sản xuất uy tín

Để chọn đúng đệm lò xo chất lượng cao, người tiêu dùng không nên ham rẻ, mua nhầm loại đệm không rõ nguồn gốc mà nên chọn loại đệm được sản xuất bởi nhãn hàng uy tín, có tên tuổi. Hiện nay, với công nghệ chuyển giao từ các nước tiên tiến, một số thương hiệu Việt đã sản xuất thành công đệm lò xo cao cấp, đạt tiêu chuẩn quốc tế.

