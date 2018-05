Chữa táo bón dân gian, bé trai 4 tuổi ngộ độc nặng

Theo lời kể của chị Giang, bé Huy con trai chị nặng 13 kg, vẫn khỏe mạnh bình thường chỉ có điều bị táo bón nặng. Dù đã cho con ăn uống đủ thứ hoa quả nhưng vẫn không ăn thua. Đến khi chị lấy 2 ngọn lá trầu hôi luộc lên lấy được 500ml cho con uống, đồng thời cho ăn cả lá thì chỉ mấy tiếng sau bé đã đi ngoài được.

Thế nhưng đến ngày thứ 2, bé tự dưng mệt lử, da vàng, xanh xao, nước tiểu thì đen như nước vối đặc vì có máu. Sợ con bị làm sao, vợ chồng chị vội đưa con đến bệnh viện tỉnh Hòa Bình cấp cứu. Tại đây, bé được truyền máu nhưng thấy tình trạng thiếu máu nặng nên bé được chuyển tiếp lên khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Sau 3 ngày cấp cứu, sức khỏe bé Huy đã dần ổn định. Ảnh: Nam Phương.

Phó giáo sư-tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết, trẻ nhập viện ngày 10/4 trong tình trạng thiếu máu nặng, vàng da, không sốt nhưng nhịp tim đập nhanh, người mệt lả. Chẩn đoán bàn đầu là trẻ bị tan máu cấp do ngộ độc. Ngay lập tức, trẻ được truyền hồng cầu.

Theo bác sĩ, có nhiều khả năng dẫn đến việc trẻ bị ngộ độc, có thể do uống quá liều, cách sao chế chưa đúng hoặc do cơ địa của trẻ mới dẫn đến tan máu hay do chất độc nào đó trong loại lá rừng này. Vì không xác định rõ được ngộ độc do chất gì nên không có thuốc điều trị đặc hiệu. Thay vào đó trẻ được truyền dịch nhiều để hòa loãng chất độc, cho lợi tiểu thật mạnh vì chất độc đã ngấm vào máu.

"Rất may là ở bệnh nhi này chỉ có men gan hơi tăng một chút, các cơ quan khác vẫn bình thường. Dù trẻ đái ra máu nhưng là do tan máu chứ không phải do chức năng của thận", phó giáo sư Dũng nói.

Cũng theo ông thì những trường hợp tan máu các bác sĩ gặp nhiều nhưng tan máu do ngộ độc thì đây là lần đầu.

Đến nay, sau 3 ngày cấp cứu, sức khỏe bé đã dần ổn định hơn, da hồng hào dần trở lại, bé tỉnh táo, ăn uống được, nước tiểu bắt đầu trong. Trẻ sẽ được giữ lại viện theo dõi trong một tuần nữa để kiểm tra xem thận có bị ảnh hưởng không.

Phó giáo sư Dũng cũng khuyến cáo, nếu trẻ bị táo bón do bệnh tiêu hóa thì cần chữa bệnh trước, còn nếu là táo bón do cơ năng thì cần luyện tập cho con đi ngoài và giờ giấc cụ thể. Việc ăn uống hoa quả chỉ có tác dụng hỗ trợ, chứ không có ý nghĩa quan trọng. Khi có bệnh cha mẹ nên đưa con đi khám chứ không nên tự ý uống cái này cái kia, để tránh bệnh năng thêm.

Nam Phương