Chưa tìm được nguyên nhân thiếu nữ tử vong sau tiêm văcxin

Thiếu nữ tử vong sau tiêm văcxin

Theo hội đồng chuyên môn, việc ghi nhận phù phổi cấp và sự hiện diện của chất paracetamol, propranolon (thuốc trị bệnh tim) và adrenailne (thuốc dùng trong cấp cứu) trong máu của bệnh nhân, chưa đủ để kết luận nguyên nhân gây tử vong.

Hội đồng cho rằng cần phải làm thêm một số xét nghiệm chuyên biệt như định lượng thành phần các chất có trong kết quả thử độc chất và nhuộm đặc biệt các mẫu mô để xác định nguyên nhân.

Liên quan đến văcxin Cervarix mà chị Chi tiêm trước khi tử vong, hội đồng cũng đề nghị xét nghiệm ngoại kiểm lọ vắc xin cùng lô tại Trung tâm Y tế Dự phòng quận 9 (nơi chị Chi tiêm).

Ngày 6/4, chị Chi đến Trung tâm Y tế dự phòng quận 9 tiêm văcxin Cervarix ngừa ung thư cổ tử cung (mũi thứ 2), mũi đầu được tiêm trước đó một tháng.

Khoảng 10h30, chị Chi về đến nhà, sau đó nằm võng than mệt do đi đường xa và ngủ, không ăn trưa. Lúc 13h, người nhà gọi thức dậy đóng cửa, chị này vẫn đi đứng bình thường nhưng than mệt và buồn ngủ. Đến 16h30, mẹ của chị Chi về gọi mở cửa không được phải nhờ người phá cửa để vào phòng trọ. Khi vào trong, mọi người đã thấy chị Chi nằm bất động trong phòng tắm nên đưa đi cấp cứu.

Tại Bệnh viện Mỹ Đức, các bác sĩ xác định bệnh nhân đã ngưng tim ngưng thở, toàn thân tím tái. Người bệnh được đặt nội khí quản, ép tim ngoài lồng ngực, dùng thuốc cấp cứu adrenanalin và truyền dịch nhưng không có kết quả.

Kết quả giải phẫu tử thi được thực hiện tại Bệnh viện An Bình cho thấy hai lá phổi phù nề nặng và xuất huyết dạng đám rải rác, tập trung nhiều nhất tại rốn phổi hai bên, mặt cắt nhu mô phổi tràn nhiều dịch bọt đỏ thẫm.

Đại diện Hội đồng tư vấn chuyên môn cho biết, sau khi có đầy đủ các dữ liệu, Sở Y tế sẽ tổ chức họp hội đồng lần 2 để tìm nguyên nhân.

Thiên Chương