Chuyên gia Bỉ nghiên cứu bệnh viêm da lạ ở Quảng Ngãi

Đoàn công tác đã làm việc với Trung tâm y tế huyện Ba Tơ và Trạm y tế xã Ba Điền về tình hình từ khi khởi phát ca bệnh đầu tiên đến nay qua từng giai đoạn điều trị. Chuyên gia cũng nắm lại thông tin những loại thuốc điều trị dự phòng người dân đang sử dụng; khảo sát các khu dân cư, phân bố dân cư, tình hình địa lý.



Đoàn cũng đã lưu ý đến chu kỳ phát triển của bệnh; hướng dẫn thiết kế biểu đồ theo dõi sự phát triển của ca bệnh mới theo từng ngày, từng giai đoạn.

Các chuyên gia Bộ y tế khám, hội chẩn cho người dân ở xã Ba Điền, huyện miền núi Ba Tơ. Ảnh: Trí Tín.

Sau khi làm việc với Trung tâm y tế huyện Ba Tơ, đoàn đã đi khảo sát thực địa tại thôn Làng Rêu, xã Ba Điền - nơi có 15 người tử vong vì bệnh viêm da lạ. Tại đây, hai chuyên gia của Vương quốc Bỉ đã lấy mẫu gạo ủ mà người dân dùng trước đây để xét nghiệm, phân tích truy tìm những loại nấm có thể gây hại đến sức khỏe con người.

Bác sĩ Đặng Thị Phượng, giám đốc Trung tâm y tế huyện miền núi Ba Tơ cho biết: "Bệnh viêm da lạ bùng phát mạnh nhất vào mùa mưa, nhất là từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau. Đáng mừng là từ 8/6 đến nay, chưa ghi nhận thêm ca bệnh viêm da lạ nào ở trên địa bàn huyện".

Các chuyên gia y tế nhận định, sở dĩ bệnh viêm da lạ tạm lắng là nhờ áp dụng các biện pháp: Tổng vệ sinh môi trường, tăng cường dinh dưỡng cho cơ thể người dân, kết hợp với phác đồ điều trị mới… Tuy nhiên, các nhà khoa học đang lo ngại bệnh viêm da lạ phát triển theo chu kỳ, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng và môi trường.

Trước đó, đầu tháng 6, hai chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát bệnh Mỹ (USCDC) đã được mời đến tư vấn, phối hợp với Bộ Y tế Việt Nam truy tìm nguyên nhân, giải pháp ngăn chặn căn bệnh nguy hiểm này.

Bộ Y tế tiếp tục tập trung điều trị bệnh nhân và giám sát các trường hợp mắc mới. Những điều tra tiếp theo sẽ được tiến hành để đo lường và đánh giá hiệu quả các can thiệp cũng như để xác định yếu tố nguy cơ khác của hội chứng viêm da lạ. WHO và USCDC đang tiếp tục hỗ trợ về kỹ thuật cho Bộ Y tế Việt Nam để ngăn chặn và giảm thiểu số người mắc, tử vong do bệnh viêm da lạ ở huyện miền núi Ba Tơ.

Trí Tín