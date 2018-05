Cô gái 22 tuổi suy kiệt do u buồng trứng khổng lồ

Chiều 5/7, bác sĩ Lê Trí Chinh, Trưởng khoa Ngoại phụ khoa, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội) cho biết vừa phẫu thuật thành công ấy khối u buồng trứng nặng 16 kg trong bụng một cô gái 22 tuổi. Sau ca mổ bệnh nhân từ cân nặng 47 kg giảm xuống chỉ còn 31 kg. Đây là khối u buống trứng lớn nhất mà ê kíp từng phẫu thuật.

Bác sĩ mổ lấy khối u buồng trứng khủng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Cô gái 22 tuổi ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, nhập viện ngày 29/6 trong tình trạng mệt mỏi, suy kiệt, khối u to vượt mặt giống hệt đang mang bầu hơn 9 tháng. Bụng phát triển to dần, một tháng gần đây to nhanh bất thường khiến bệnh nhân khó thở. Khối u to chèn ép đẩy cơ hoành lên cao khiến bệnh nhân buồn nôn, nôn kèm tiểu ít. Một tuần nay bệnh nhân không đi lại được, không ăn được chỉ nằm và phải thở ôxy.

Tháng 3/2016, bệnh nhân mổ cắt u buồng trứng trái tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Lần này sau khi tiến hành các xét nghiệm, bác sĩ xác định bệnh nhân có u buồng trứng to, theo dõi ung thư, nếu không mổ kịp thời thì nguy cơ tử vong rất cao.

Theo bác sĩ Chinh, khối u buồng trứng phải chiếm toàn bộ ổ bụng bệnh nhân, thành hóa vào phúc mạc ổ bụng dính và đè đẩy gan, cơ hoành, dạ dày, ruột non lên cao. U chèn ép làm giãn niệu quản và đài bể thận 2 bên. Ê kíp mổ đã phẫu thuật gỡ dính, cắt bỏ khối u buồng trứng và xét nghiệm sinh thiết.

Hiện bệnh nhân ổn định, được tiếp tục theo dõi.

Nam Phương