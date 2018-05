Cô gái mang hàng nghìn khối u

16h chiều, tại ao rau muống nhỏ khuất sau ngôi nhà cấp 4 ở xóm Phong Phú, xã Hưng Hòa (TP Vinh, Nghệ An) có 2 người phụ nữ cặm cụi cắt những cọng rau non để đưa ra chợ kiếm tiền đong gạo. Người già là bà Dương Thị Lân (73 tuổi), người trẻ là chị Bàng, con gái thứ 4 của bà Lân năm nay đã ngoài 40 tuổi. "Khổ lắm, nó theo mẹ để phụ giúp nhưng cũng chả làm được mấy đâu. Khom một tý là lại kêu đau, ngứa rồi gãi cả tay bùn lên người tội lắm", bà Lân nói về con gái.

Chị Bàng giúp mẹ nhặt rau muống để bán mưu sinh. Ảnh: Hải Bình.

Bà Lân kết duyên cùng ông Vương Đình Trọng người cùng quê, có với nhau 5 người con. Vương Thị Bàng (sinh năm 1970) là con thứ 4, bất hạnh từ lúc lọt lòng. Bà Lân kể, lúc sinh ra Bàng nhỏ xíu chỉ chừng hơn một kg, người thân tưởng không nuôi nổi. Chăm sóc mãi 3 năm, 5 năm Bàng vẫn chưa biết chập chững vì chân tay bé tẹo, yếu ớt. Đến năm lên 8, cô bé mới tập tễnh đi được, 10 tuổi mới biết đi vững.

Con biết đi, ông bà Trọng chưa kịp mừng thì bỗng phát hiện sau vai Bàng một khối u bằng nắm tay bắt đầu lớn dần. Liên tiếp sau đó khắp cơ thể cô bé bắt đầu mọc hàng nghìn khối u to nhỏ, lớn thì bằng quả trứng gà, nhỏ thì bằng hạt đỗ. Gom góp được ít tiền, ông bà Trọng đưa con tới Bệnh viện Đa khoa Nghệ An và một số cơ sở khám chữa bệnh khác trong thành phố để khám, nhưng các bác sĩ đều lắc đầu bảo không chữa được, và chỉ chuẩn đoán là căn bệnh lạ do nội tiết.

Điều kiện kinh tế không cho phép đi các bệnh viện khác ở Hà Nội nên gia đình đành đưa Bàng về nhà. Nhìn cơ thể em, bất kể thân quen hay người lạ đều sợ, nhiều người còn nghĩ bệnh lây nên không dám tới gần. Bàng đến lớp còn bị đặt biệt danh "cô gái có thân hình quỷ". Mặc cảm, nhiều lần Bàng đã muốn tìm tới cái chết để khỏi phiền lòng bố mẹ và thành gánh nặng cho gia đình, nhưng rồi được sự động viên của mọi người nên em lại cố sống. Dẫu vậy, em cũng chỉ học được đến lớn 4. Sự tự ti khiến em trở nên lầm lì, ít nói.

Sau khi các anh chị em ra ở riêng, nhà chỉ còn mỗi Bàng và bố mẹ. Cuộc sống hàng ngày của cô gái bệnh tật trông chờ vào vài sào ruộng, việc chăn nuôi gà lợn của bố mẹ. Bố cô dù ở 75 tuổi nhưng hàng ngày vẫn đi làm thêm phụ hồ để trang trải gia đình.

Cuộc sống của chị Bàng, người mang hàng nghìn khối u trên cơ thể, chỉ trông chờ vào cha mẹ già yếu. Ảnh: Hải Bình.

Hiện giờ ở tuổi 43, ngoài bố mẹ và anh chị em ruột, Bàng không dám tiếp xúc với ai. "Cháu nó chưa bao giờ dám đi chơi ra khỏi xã vì sợ gặp người lạ dòm ngó. Mang tiếng nhà ở TP Vinh nhưng cũng từ lúc đi viện trở về tới giờ Bàng chưa biết tới thành phố ở đâu. Có những lúc khách lạ vào nhà bắt gặp Bàng thì hoảng hốt khiến cháu càng xấu hổ", bà Lân kể.

Cô gái bất hạnh cho biết, bình thường những u cục trên người không đau lắm, nhưng lúc trở trời hoặc về đêm không ngủ được thì lại khó chịu vì phát ngứa, cắn rứt trong da. "Có những lúc em tự nhìn vào cơ thể của mình hoặc soi gương cũng đã thấy sợ với làn da của mình rồi. Em không trách những người xung quanh xa lánh, chỉ trách sao số mình lại mang căn bệnh kỳ dị này", cô gái vừa tâm sự vừa khóc.

Ước mơ lớn nhất của Bàng là mong các khối u đừng nổi thêm nữa, để "không còn ai nhìn em một cách lạ lẫm. Rồi em một lần được theo bố ra TP Vinh chơi cho biết".

Ông Lê Văn Thuyết, xóm trưởng xóm Phong Phú, xã Hưng Hòa cho biết, hoàn cảnh gia đình ông Trọng khó khăn. Hai ông bà sức khỏe ngày càng yếu lại phải chăm sóc cho cô con gái bệnh tật.

Hải Bình