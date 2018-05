Cô gái xinh đẹp suýt gặp tử thần vì viêm cơ tim cấp

Tiến sĩ Dương Đức Hùng, Trưởng đơn vị Phẫu thuật tim mạch, Viện Tim Mạch, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), nơi điều trị bệnh nhân Mai cho biết, chỉ cần máu không lên não 6 phút là não chết. Vì thế, với bệnh nhân này, việc cấp cứu ban đầu là hết sức quan trọng. Để duy trì máu lên não, các bác sĩ phải ép tim liên tục 5 lần bằng cách sốc điện, đồng thời đặt nội khí quản thở máy. 20 phút sau, bệnh nhân đã có nhịp tim trở lại.

Nụ cười hạnh phúc của Mai sau khi thoát khỏi tay tử thần. Ảnh: Nam Phương.

Trước đó, ngày 19/3, bệnh nhân sốt, đau mỏi người, mệt, đau ngực, khó thở, tự điều trị ở nhà bằng thuốc hạ sốt. Sau 3 ngày thấy không đỡ cô đến khám tại Bệnh viện Bưu điện, chẩn đoán bị viêm cơ tim cấp và được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai.

Mai được đưa vào đơn vị hồi sức tích cực, Viện Tim Mạch trong tình trạng tỉnh. Tuy nhiên, một tiếng đồng hồ sau, cô bất ngờ xuất hiện khó thở nhiều, mất ý thức, tim hầu như không đập. Khi đó tiên lượng bệnh nhân rất nặng, nguy cơ tử vong cao. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định thực hiện kỹ thuật tim phổi nhân tạo. Không cần tim, phổi nhưng máu vẫn được bóp đi khắp cơ thể.

Điều làm các y bác sĩ lo lắng nhất là bệnh nhân ngừng tuần hoàn trong thời gian khá dài, có thể làm não bị ảnh hưởng nặng nề, thậm chí không hồi phục. Tuy nhiên, kết quả theo dõi và làm các test cho thấy bệnh nhân có đáp ứng với kích thích đau, không có dấu hiệu thiếu sót thần kinh đáng kể. Sau 7 ngày, sức khỏe Mai phục hồi tốt và có thể xuất viện.

Tiến sĩ Hùng cho biết, nếu không được cấp cứu tốt, ép tim để não sống trong suốt 20 phút thì dù sau đó có lắp tim phổi nhân tạo thì cũng vô ích, bệnh nhân rơi vào đời sống thực vật. Bệnh nhân bị viêm cơ tim do virus, sau 1-2 tuần bệnh sẽ tự khỏi, khi đó tim cũng tự hồi trở lại.

Tiến sĩ Nguyễn Gia Bình, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, kỹ thuật tim phổi nhân tạo có thể được áp dụng cho việc hỗ trợ chức năng tim - chức năng phổi khi suy tim nặng, sốc tim hay các suy hô hấp cấp tiến triển nặng mà không đáp ứng với các biện pháp hồi sức thường quy cũng như hồi sức nâng cao. Đây là một kỹ thuật cao, bệnh viện sẽ xây dựng quy trình để thành kỹ thuật thường quy.

Viêm cơ tim cấp là một bệnh nguy hiểm, có nguy cơ gây tử vong cao, trong thời gian rất nhanh nếu không kịp phát hiện và nhập viện. Bệnh có thể gây ra do nhiều nguyên nhân như các loại virus cúm, rubella, hoặc do vi khuẩn như thương hàn, sốt mò... Khi vào cơ thể, virus sẽ làm tổn thương tế bào cơ tim, làm giảm sức co bóp cơ tim, rối loạn nhịp tim dẫn đến trụy mạch, cơ tim co bóp rất yếu... Trong một số trường hợp dù được phát hiện sớm nhưng người bệnh vẫn có thể tử vong trong vòng 24-48 giờ.

Nam Phương