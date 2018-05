Co giật mỗi lần chơi trò trí tuệ sau tai nạn chấn thương não

Ảnh: sharpbrains.com.

Sudoku là trò chơi trí tuệ có tác dụng kích thích não bộ. Theo Fox News, vấn đề của chàng trai giấu tên bắt đầu sau khi bị mắc kẹt trong một trận lở tuyết. Anh bị rách lá lách và vỡ xương hông, song may mắn sống sót nhờ được hồi sinh tim phổi kịp thời. Thêm vào đó, anh bị giảm oxy huyết do chôn vùi dưới lớp tuyết quá lâu dẫn đến động kinh và co giật cơ bắp thường xuyên.

Sau vài tuần nhập viện, chàng trai chơi sudoku vốn là thú tiêu khiển của anh lúc rảnh rỗi. Thế nhưng vừa bắt đầu chơi anh lên cơn co giật. Sau khi nghiên cứu, các bác sĩ phát hiện trò chơi sudoku đã kích thích lên vùng não phụ trách trí tưởng tượng 3D của chàng trai vốn bị tổn thương sau tai nạn. Bệnh nhân càng tưởng tượng nhiều, cơn co giật càng trầm trọng. "Khi anh ấy ngừng tưởng tượng, hiện tượng co giật dừng lại ngay lập tức", bác sĩ Feddersen phụ trách trường hợp này cho hay.

Hiện nay nhờ một thời gian dài trị liệu vật lý, chàng trai 25 tuổi đã bớt triệu chứng động kinh, có thể tự đi lại và trò chuyện. Tuy vậy anh phải từ bỏ hoàn toàn sở thích sudoku của mình.

Minh Nguyên