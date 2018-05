Cơ sở làm bánh trung thu nổi tiếng Hà Nội bị phạt 14 triệu đồng

Bánh trung thu nổi tiếng ở Hà Nội bị đình chỉ vì không vệ sinh

Theo ông Nguyễn Việt Cường, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội, ngoài phạt tiền, cơ sở này bị đình chỉ sản xuất đến khi xuất trình đầy đủ giấy phép kinh doanh và giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. 2 mẫu bánh nướng và bánh dẻo nhân thập cẩm lực lượng chức năng lấy gửi Viện Kiểm nghiệm Quốc gia vẫn đang được xét nghiệm. "Nếu kết quả kiểm tra mẫu không đảm bảo vệ sinh thực phẩm, cơ sở Bảo Phương sẽ bị phạt tiếp tục", ông Cường cho biết.

Trước đó đoàn kiểm tra liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh bánh trung thu của cơ sở bánh ngọt Bảo Phương 2. Cơ sở có khoảng 60 công nhân, quy mô sản xuất tương đối lớn do ông Nguyễn Hải Đăng làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, ông Đăng không xuất trình được giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đoàn kiểm tra phát hiện một số nguyên liệu như mỡ lợn, trứng gà... tại cơ sở không rõ nguồn gốc. Dụng cụ sản xuất như rổ tre, bàn gỗ nhào bột... chưa đảm bảo vệ sinh. Cơ sở vật chất xập xệ, nền nhà bẩn, ẩm mốc, trần bong tróc, nhà vệ sinh ngay bên cạnh khu vực sản xuất bánh, cửa sổ mở ra đường bụi bẩn và có nhiều côn trùng như ruồi, muỗi, gián...

Lê Nga