Có thể điều trị ung thư kết hợp với nấm thiên nhiên

Bài báo đã tái khẳng định công dụng của nấm linh chi qua 2 kết quả mới nhất được công bố tại Mỹ và Đài Loan. Trước đó, Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ (Proceedings of the National Academy of Sciences - viết tắt PNAS) công bố trong kỷ yếu về công trình thí nghiệm của nhóm nghiên cứu đã sử dụng nấm linh chi để giết chết các liên kết tế bào ung thư. Nhóm nghiên cứu của Viện Sinica (Đài Loan) cũng cho thấy polysaccharides F3, một loại phân tử carbohydrate tìm thấy trong nấm linh chi, có thể gây ra các kháng thể nhận biết và có khả năng tiêu diệt các kháng nguyên kết hợp với các khối u hay tế bào ung thư, từ đó làm tan rã các liên kết này.

Ngoài ra, các kết quả nghiên cứu lâm sàng từ Đại học Chiang Mai cũng cho thấy khả năng của nấm linh chi trong việc giết chết các tế bào ung thư. Với các thành phần hoạt tính là Beta - glucan, polysaccharide, triterpenoid, nấm này có tác dụng phòng bệnh, giảm các triệu chứng nôn, hỗ trợ trong quá trình điều trị ung thư.

Căn cứ trên kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Nga và Trung tâm nghiên cứu Y học Nhật Bản cũng cho thấy, nấm chaga chứa các chất hóa thực vật và Betulin có tác dụng kích thích hệ miễn dịch, hỗ trợ chống lại ung thư gan, tử cung, vú, đại tràng, da, cổ tử cung và ung thư phổi.

Ngoài ra, cuối năm 2013 của các nhà khoa học Nga đã khẳng định nấm chaga, một loại nấm mọc trên cây bạch dương, có thể hỗ trợ giúp điều trị bệnh nhân nhiễm HIV. Các nhà nghiên cứu tại Viện Vector ở Siberia cũng tuyên bố chaga có tiềm năng để phát triển thành một loại thuốc kháng virus có thể bảo vệ chống lại sự suy sụp của hệ miễn dịch.

Bên cạnh đó, với hơn 400 công trình nghiên cứu, nấm vân chi đã cho thấy khả năng tác động có chọn lọc lên các tế bào ác tính mà không liên quan đến những tế bào khác. Ngoài ra, nấm này còn được người dân châu Á dùng làm thảo dược.

Phương Thảo