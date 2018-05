Cốc, đĩa, bát giấy đựng đồ nóng không quá 40 độ C

Nên dùng cốc như thế nào? Cốc inox không gỉ: Các nguyên tố kim loại khá ổn định nhưng không nên đựng cà phê, nước cam vì sẽ bị hòa tan. Cốc nhựa không nên đựng nước nóng, nước sôi vì chất hóa học dễ bị hòa tan trong nước, có hại cho sức khỏe. Cặn bám trong cốc cũng tích lũy, sinh vi khuẩn. Cốc men đẹp nhưng lớp men dễ giải phóng kim loại nặng như chì. Do đó không nên đựng đồ nóng, đồ có tính kiềm, axit cao. Cốc thủy tinh là an toàn nhất, nên dùng loại bề mặt trơn bóng, dễ rửa, vi khuẩn, chất cặn ít bám vào cốc. Cốc gốm sứ giữ nhiệt an toàn, có thể dùng đựng đồ nóng.