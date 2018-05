Cocaine khiến bộ não tự phá hủy

Lý do dễ tái nghiện ma túy / Bài học cai nghiện ma túy của binh lính Mỹ trong chiến tranh Việt Nam

Hiện tượng tế bào não "tự ăn" còn xuất hiện ở chuột có mẹ hấp thụ cocaine trong khi mang thai, The Telegraph dẫn nghiên cứu trên tờ Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ảnh: The Guardian.

"Tế bào giống như một ngôi nhà sản sinh ra rác. Quá trình tự tiêu trở thành người lau dọn có chức năng làm sạch số rác ấy. Đó thường là điều tốt", Tiến sĩ Prasun Guha từ Đại học Y Johns Hopkins (Mỹ), tác giả công trình trên giải thích. "Thế nhưng cocaine khiến người lau dọn ấy mất đi những thứ quan trọng nhất như mitochondira sản xuất năng lượng cho tế bào".

Các nhà khoa học cho biết loại thuốc tên CGP3466B có khả năng bảo vệ tế bào não chuột khỏi tự hủy do cocaine. CGP3466B đã được thử nghiệm lâm sàng để chữa trị Parkison cùng các bệnh thần kinh vận động và được chứng minh là an toàn ở người. Tuy vậy, cần nhiều nghiên cứu nữa mới có thể khẳng định tác dụng chống lại cocaine của loại thuốc này.

Nhật Minh