Con người đốt được bao nhiêu calo khi ân ái

Nhiều người cho rằng quan hệ tình dục là hình thức tập luyện và đốt calo thú vị. Tuy nhiên, lượng calo tiêu hao nhờ sex còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm cân nặng và thời gian "yêu".

Theo Men's Health, năm 2013, nhóm nhà khoa học từ Đại học Montreal (Canada) đã nghiên cứu 21 cặp đôi dị tính. Kết quả phát hiện cứ mỗi phút ân ái, đàn ông đốt được 4,2 calo còn phụ nữ tiêu hao 3,1 calo. So sánh với khi tập thể thao, các con số này không quá ấn tượng bởi nửa giờ chạy bộ giúp phái mạnh "thổi bay" 276 calo, tương đương 9,2 calo một phút. Dù vậy, trên tờ PLOS ONE, các nhà khoa học vẫn kết luận "có thể xem quan hệ tình dục như một dạng tập luyện".

Cũng vào năm 2013, một bài báo khác do tờ New England Journal of Medicine đăng tải lại đưa ra nhận định trái ngược. Dựa vào nghiên cứu năm 1984, tác giả bài viết khẳng định mỗi lần quan hệ của con người kéo dài khoảng 6 phút và một đàn ông nặng 70 kg chỉ đốt được 21 calo.

Ảnh: SS.

Tóm lại, nếu muốn giảm cân, bạn đừng trông chờ vào sex mà hãy duy trì thói quen tập thể dục. Tất nhiên, điều này không có nghĩa tình dục không tốt cho sức khỏe. Ngoài tác dụng cải thiện tâm trạng, ân ái thúc đẩy hệ miễn dịch. Những người quan hệ tình dục ít nhất một lần mỗi tuần có nhiều chất immunoglobulin A bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật.

Bên cạnh đó, đời sống tình dục khỏe mạnh còn giảm nguy cơ ung thư ở đấng mày râu. Nghiên cứu trên tờ British Medical Journal chỉ ra đàn ông xuất tinh ít nhất 21 lần mỗi tháng ít bị ung thư tuyến tiền liệt hơn những ai xuất tinh 4-7 lần.

Minh Nhật