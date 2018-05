Con người ngày nay ít chết do tai nạn hơn 25 năm trước

35 năm nữa 6,6 triệu người chết vì ô nhiễm không khí

Chấn thương là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sức khỏe yếu kém và tử vong. Tuy vậy, Medical News Daily đưa tin, tổ chức Global Burden of Diseases and Injuries mới đây nhận định trái đất ngày càng "là một nơi an toàn hơn để sống". Kết luận này được đưa ra sau khi nhóm nhà khoa học do tiến sĩ Juanita Haagsma từ Đại học Washington (Mỹ) cùng cộng sự nghiên cứu 26 nguyên nhân và 47 kiểu chấn thương trên 188 quốc gia.

Ảnh: Medical News Daily.

Theo đó, năm 2013 có 973 triệu người bị thương cần chăm sóc sức khỏe, khoảng 4,8 triệu trường hợp tử vong. So với năm 1990, con số này giảm 31%. Nguyên nhân hàng đầu gây chấn thương dẫn đến tử vong là tai nạn giao thông, chiếm 29,1%; tiếp đến là tự làm hại chiếm 17,6%. Hơn 11,6% qua đời do vấp ngã và 8,5% ra đi vì bạo lực.

Nhìn chung nam giới dễ bị chấn thương hơn phụ nữ nhưng sự khác biệt này không rõ ràng ở nhóm trên 80 tuổi. Trong số những bệnh nhân chấn thương cần được chăm sóc, 6% phải điều trị nội trú và 1/3 điều trị các vấn đề về xương.

Sự thay đổi về tỷ lệ chấn thương từ năm 1990 đến 2013 không giống nhau ở tất cả các nước. Chỉ số DALY(*) ở trẻ em dưới 15 tuổi thấp nhất ở châu Âu và cao nhất ở châu Phi cận Sahara.

Tai nạn giao thông ảnh hưởng nặng nề nhất đến độ tuổi 15-49. Số vụ tai nạn giao thông đường bộ ở Bắc Mỹ cao hơn 70% so với Australia, Tây Âu và châu Á - Thái Bình Dương.

Ngoài ra, yếu tố văn hóa lịch sử cũng tác động đến tỷ lệ chấn thương. Ví dụ, người dân châu Phi dễ bị bạo hành hơn châu Âu còn các trường hợp tự làm hại ở Đông và Nam Á được xem là khá cao so với các khu vực khác.

Tỷ lệ chấn thương, tai nạn giảm có thể được xem là tin tốt. Tuy nhiên các chuyên gia khẳng định 4.8 triệu người chết vào năm 2013 vẫn là một con số lớn và những nỗ lực cần được tiếp tục nhằm giảm thương vong cho nhân loại.

(*) Chỉ số DALY (quality adjusted life years): Còn được gọi là chỉ số gánh nặng bệnh tật, dùng làm đơn vị đo lường thể hiện số năm sống khỏe mạnh bị mất đi do bệnh tật và chết sớm. Một DALY tương đương một năm sống khỏe mạnh bị mất. Chỉ số này giúp cho việc so sánh tình trạng sức khỏe giữa các nhóm người, cộng đồng được thuận lợi hơn.

Minh Nguyên