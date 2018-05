Con sán dài 8 cm trong não người phụ nữ thích uống nước lã

9 tháng đau đầu vì ký sinh trùng trong não / 20 con giòi ký sinh trên da người đàn ông

Theo Health MSN, Lý Vũ mang thai khoảng tháng thứ 3 thì bắt đầu có hiện tượng co giật. Tay chân cô thường xuyên lên cơn co giật và tê liệt. Lý Vũ đã chữa ở rất nhiều bệnh viện, cuối cùng phát hiện nguyên nhân bệnh là một con ký sinh trùng trong não. Các bác sĩ một bệnh viện tại Quảng Đông đã phẫu thuật gắp ra con sán dài khoảng 8 cm từ não của Lý Vũ. Bác sĩ cho rằng ký sinh trùng này có thể liên quan đến thói quen uống nước lã của cô trong suốt thời gian dài.

Tháng 7 năm ngoái, chân trái của Lý Vũ đột nhiên có hiện tượng co giật, khi ấy cô trong giai đoạn đầu của thai kỳ. Bác sĩ bệnh viện địa phương khám chẩn đoán có thể do dinh dưỡng không đủ nên đã truyền dịch bổ sung dưỡng chất cho cô. Một tháng sau hiện tượng co giật và tê liệt nặng hơn. Lý Vũ khám nhiều bệnh viện ở Giang Tây, Quảng Châu, Trường Sa... nhưng đều không tìm ra nguyên nhân bệnh. Đến tháng 10 năm nay cô mới được các bác sĩ ở Thượng Hải chẩn đoán có ký sinh trùng trong não, uống thuốc diệt sán một thời gian nhưng không giết được con ký sinh trùng. Sau đó các bác sĩ tại Quảng Đông đã mổ não bệnh nhân gắp ra con sán còn sống. Sau phẫu thuật, sức khỏe Lý Vũ đã hồi phục và sắp được xuất viện.

Cha của Lý Vũ cho biết gia đình sống ở vùng nông thôn thuộc tỉnh Giang Tây, quanh năm đều uống nước lã lấy từ giếng cạnh nhà. Bác sĩ cho rằng đây có thể là nguyên nhân khiến sán xâm nhập vào não người phụ nữ và sống trong đấy cho đến nay.

Theo các chuyên gia, sán sống trong ruột chó mèo, thỉnh thoảng ký sinh trong ruột người. Trứng ký sinh trùng theo phân động vật thải ra ngoài và nở thành ấu trùng trong nước. Chúng tiếp tục phát triển thành ấu trùng có đuôi rồi ký sinh trong cơ thể của các động vật hoang dã như ếch, rắn... Con người uống nước chưa nấu chín có trứng ký sinh trùng hoặc ăn thực phẩm nhiễm ấu trùng có đuôi, chúng sẽ bám vào thành ruột. Thông qua tuần hoàn máu, ấu trùng di chuyển vào não người, hấp thụ dinh dưỡng ở tế bào não để lớn lên.

Các chuyên gia khuyến cáo mọi người hãy luôn ăn chín uống sôi để không bị nhiễm các ký sinh trùng nguy hiểm vào cơ thể.

Thi Trân