Công dụng bất ngờ của mật ong

Tương truyền Nữ hoàng Ai Cập Cleopatra có được sắc đẹp tuyệt trần nhờ tắm với mật ong và sữa. Cho dù câu chuyện này chỉ là lời đồn, cũng không ai có thể phủ nhận những tác dụng thần kỳ của mật ong trong làm đẹp. Không chỉ vậy, mật ong còn là chất khử trùng mạnh, có thể thay thế đường tự nhiên trong nấu nướng và còn rất nhiều công dụng khác dưới đây, theo Care 2.

Mật ong giúp phục hồi tóc hư tổn, trị mụn trứng cá, và dưỡng ẩm cho da khô. Ảnh: blog.phantomforest.com.

1. Giải rượu, bia

Mật ong chứa lượng lớn fructose, một loại đường đơn được cơ thể sử dụng để sản sinh năng lượng, có thể giúp giải rượu bia nhanh chóng. Do đó, nếu lỡ quá chén và cảm thấy mỏi mệt vào sáng hôm sau, một vài muỗng mật ong sẽ đem lại hiệu quả tuyệt vời.

2. Làm lành vết thương, vết trầy xước, vết bỏng

Đừng vội vàng sử dụng Neosporin khi lỡ đứt tay hay bị bỏng mà hãy nhanh chóng bôi mật ong vào vùng da tổn thương. Mật ong có công dụng giống như một chất khử trùng tự nhiên.

3. Xoa dịu cơn đau họng và giảm ho

Bài thuốc đơn giản gồm mật ong pha với nước cốt chanh sẽ giúp giảm ho nhanh và làm dịu cơn đau họng.

4. Loại bỏ vi sinh vật ký sinh

Pha mật ong, giấm, nước với một lượng bằng nhau và uống. Sự kết hợp của ba thành phần này là công thức hoàn hảo giúp loại bỏ vi sinh vật ký sinh trong cơ thể.

5. Dưỡng ẩm cho da khô

Mật ong là chất dưỡng ẩm lý tưởng, đặc biệt đối với vùng da khuỷu tay, bàn tay và môi. Bôi mật ong lên những vùng da khô và để trong 30 phút, sau đó rửa sạch. Mật ong cũng là một loại kem dưỡng môi tuyệt vời.

6. Phục hồi tóc hư tổn

Đây được xem là loại dầu dưỡng tóc tự nhiên rất tốt. Thêm một muỗng mật ong vào dầu gội đang dùng để phục hồi tóc hư tổn. Và để phát huy tối đa công dụng dưỡng tóc, bạn cũng có thể kết hợp thêm dầu ôliu. Quấn tóc trong khăn ấm khoảng 20 phút để hỗn hợp thấm sâu vào tóc trước khi gội đầu như thường lệ.

7. Sữa tắm tự nhiên

Hòa 2 muỗng mật ong vào 1 tách nước nóng, để hòa tan trong khoảng 10 phút. Sau đó, thêm 2-3 giọt tinh dầu hoa oải hương và cho hỗn hợp vào bồn tắm.

8. Trị mụn trứng cá

Bôi một lớp mật ong mỏng lên vết mụn trứng cá và dán lại bằng băng cá nhân trong 30 phút có thể giúp bạn tạm biệt những “kẻ gây rối” bướng bỉnh này.

9. Mặt nạ dưỡng da

Trộn 2 muỗng cà phê sữa với 2 muỗng canh mật ong để tạo thành hỗn hợp đắp mặt, giữ nguyên trong 10 phút sau đó rửa sạch bằng nước.

10. Tăng cường năng lượng cho cơ thể

Thay vì dùng cà phê hàng ngày hãy chuyển sang thói quen uống trà có pha thêm một chút mật ong để thúc đẩy nguồn năng lượng cho cơ thể.

11. Thay thế đường trong nấu nướng

Mật ong có thể dùng để thay thế cho đường khi làm bánh. Tuy nhiên do mật ong ngọt hơn đường nên cần giảm xuống khoảng 1/3 so với lượng đường có trong công thức. Ngoài ra, để đạt hiệu quả tốt nhất, hãy thêm vào một ít baking soda (khoảng ¼ muỗng) và giảm ¼ lượng chất lỏng có trong công thức do trong mật ong đã có chứa nước, đồng thời giảm nhiệt độ lò nướng so với khi sử dụng đường.

