Công dụng đẹp da, giữ dáng của sơ ri - loại quả giàu vitamin C

Các nhà khoa học ví trái sơ ri nhỏ xíu là "vua vitamin C tự nhiên" với hàm lượng gấp 20-40 lần cam, chanh. Sơ ri còn chứa nhiều vi chất tốt cho sức khỏe như magiê, kẽm, đồng, canxi, kali và vitamin A, B (B1, B5, B9)...

Chỉ cần nhâm nhi ly nước ép sơ ri 150ml mỗi ngày, phái đẹp đã cung cấp đủ lượng vitamin cần thiết cho cơ thể từ bên trong. Đặc biệt, loại trái cây này còn mang lại 3 công dụng dưới đây:

Chống lão hóa, giữ làn da tươi trẻ

Chất tự nhiên collagen trong cơ thể giúp ngăn ngừa quá trình lão hóa, có tác dụng tái tạo và duy trì làn da giàu sức sống. Thế nhưng, dù bạn đang ở độ tuổi thanh xuân, lượng collagen trong cơ thể vẫn giảm dần 1,5% mỗi năm. Các nhà khoa học khuyên rằng, chị em muốn trẻ lâu nên bổ sung collagen tự nhiên và kích thích quá trình tổng hợp collagen bằng vitamin C.

Ở Nhật Bản, nhiều phụ nữ chọn ăn sơ ri mỗi ngày để bổ sung vitamin C, thúc đẩy quá trình hình thành collagen trong cơ thể, làm chậm quá trình lão hóa, duy trì làn da trẻ đẹp.

Tại Việt Nam, quả sơ ri được trồng nhiều ở Gò Công (Tiền Giang).

Giảm vết thâm nám, làm sáng da

Nguồn vitamin C tự nhiên trong sơ ri có tác dụng ức chế hình thành hắc tố melanin - kẻ thù gây nám, sạm da và tàn nhang. Bên cạnh đó, sơ ri còn chứa hàm lượng cao vitamin A và các hợp chất chống oxy hóa giúp tái tạo da tốt hơn. Uống nước sơ ri ép mỗi ngày sẽ giúp phái đẹp làm mờ các vết thâm nám, cải thiện làn da trắng sáng tự nhiên.

Các loại kem trị thâm mụn, mỹ phẫm hỗ trợ quá trình liền sẹo thường chứa vitamin C. Sơ ri với hàm lượng vitamin C dồi dào cũng giúp loại bỏ, ngăn ngừa hình thành mụn. Đặc biệt, loại trái cây này còn chứa kẽm có tác dụng kháng khuẩn, giảm sưng tấy do mụn gây ra.

Hỗ trợ quá trình giảm cân

Nếu chị em muốn giảm cân hoặc duy trì vóc dáng cân đối, thì sơ ri là món tráng miệng tuyệt vời hỗ trợ quá trình luyện tập. Vitamin C có khả năng thúc đẩy quá trình trao đổi chất, đào thải mỡ thừa và chuyển hóa năng lượng trong cơ thể. Nhấm nháp sơ ri mỗi ngày giúp bạn giảm mỡ nhanh chóng, nhất là phần mỡ bụng khó trị.

Sơ ri được phụ nữ nhiều nước trên thế giới dùng làm nước ép, món tráng miệng, thực phẩm giảm cân, mỹ phẩm làm đẹp...

Sơ ri không chỉ ít béo và calo, mà còn dồi dào chất xơ giúp đẩy mạnh quá trình chuyển hóa, cung cấp dưỡng chất cần thiết cho tế bào. Đây là yếu tố quan trọng để kiểm soát cân nặng và giữ cơ thể khỏe mạnh.

Nhờ các công dụng tốt cho sức khỏe, sơ ri được phụ nữ nhiều nước trên thế giới sử dụng làm nước ép, món tráng miệng, thực phẩm giảm cân, mỹ phẩm làm đẹp...

An San