Công nhân ngộ độc tập thể sau ăn cơm trưa

Thực phẩm kém chất lượng, bảo quản và chế biến không đúng điều kiện an toàn là nguyên nhân dẫn đến ngộ độc. Ảnh: Thiên Phước

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Bình Tân, cho biết, tất cả bệnh nhân đều đến trong tình trạng đau bụng, nôn ói, chóng mặt, chẩn đoán ngộ độc thức ăn.

Đến sáng nay, tất cả bệnh nhân đã bình phục và được xuất viện.

Theo các công nhân, chỉ sau khoảng 30 phút sau khi dùng buổi ăn trưa do công ty đặt mua bên ngoài, một số người bắt đầu thấy khó chịu, đau bụng và buồn nôn. Vài người thậm chí bị tê môi, cứng chân tay.

Đại diện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP HCM đã kiểm tra điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm tại nơi cung cấp thức ăn và lấy mẫu mang đi xét nghiệm để tìm nguyên nhân.

Gần 3 tuần trước, 300 công nhân của hai công ty ở quận 12, Tân Phú và Hóc Môn cũng bị ngộ độc do ăn thức ăn công nghiệp do cùng một công ty chế biến thực phẩm cung cấp. Kiểm tra nơi nấu ăn, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP HCM phát hiện công ty này không đạt tiêu chuẩn vệ sinh.

Cao Lâm