Công ty đóng gói thực phẩm chay không lưu mẫu lô hàng phát hiện có dòi

'Nhiều bất thường lạ' trong thực phẩm chay đóng gói hóa dòi / Dòi bò trong thực phẩm chay đóng gói

Ngày 15/6, Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Bình Dương làm việc với các bên để hòa giải vụ việc sườn non chay đóng gói bị phát hiện có dòi bọ. Bà Nguyễn Thị Hoa khiếu nại khi phát hiện có dòi bọ trong thực phẩm chay đóng gói, bà phải tiêu hủy toàn bộ các suất ăn cung cấp cho công nhân. Bà yêu cầu công ty đóng gói thu hồi các sản phẩm bị hư hỏng để tiêu hủy, đồng thời giải thích thỏa đáng cho người tiêu dùng.

Bà Nguyễn Thị Ái Trinh, Tổng giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh thực phẩm chay Âu Lạc cho rằng các sản phẩm hư hỏng do quá trình bảo quản, vận chuyển. Trong khi đó, bà Trần Phan Tưởng, chủ tiệm tạp hóa cung cấp sản phẩm cho biết bà lấy hàng từ đại lý nhập hàng trực tiếp từ TP HCM rồi lưu vào kho của mình, điều kiện bảo quản vẫn đảm bảo yêu cầu.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Âu Lạc tự nguyện hỗ trợ bà Hoa 30 triệu đồng liên quan các ảnh hưởng, thiệt hại do sự cố thực phẩm bị phát hiện có dòi buộc phải hủy toàn bộ khẩu phần ăn. Trong khi đó các sản phẩm và mẫu sản phẩm liên quan vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Bình Dương kiểm tra kho chứa hàng của tiệm tạp hóa đã bán thực phẩm chay hóa dòi. Ảnh: Nguyệt Triều.

Ông Nguyễn Văn Bán, Chủ tịch hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan chức năng đã niêm phong, lấy mẫu tại kho của bà Tưởng. “Ngay sau buổi hòa giải, Công ty Âu Lạc sẽ có công văn giải trình cụ thể về nguyên nhân gây ra tình trạng sản phẩm bị hư hỏng kèm theo kết quả xét nghiệm của Chi cục An toàn thực phẩm TP HCM”, ông Bán nói.

Trước đó đoàn kiểm tra Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) kiểm tra, lấy mẫu các lô sản phẩm ngày 6, 8, 9 tháng 12/2014 đều phát hiện những “bất thường lạ” như dòi bọ bên trong dù sản phẩm vẫn còn hạn dùng đến tháng 12/2015.Ngày 13/6, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP HCM đã kiểm tra dây chuyền đóng gói của Công ty Âu Lạc ở phường Thới An, quận 12. Kết quả, đoàn nghi nhận các điều kiện sản xuất, kho chứa hàng… của công ty này đạt yêu cầu. Tuy nhiên, đoàn đã không thể lấy các mẫu sản xuất vào các ngày 6, 8, 9 tháng 12/2014 do công ty không lưu mẫu theo quy định. Do đó đoàn kiểm tra chỉ lấy mẫu được đóng gói vào ngày 8/6.

Nguyệt Triều