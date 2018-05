Cụ bà 97 tuổi ở Sài Gòn đánh bại tử thần nhờ được can thiệp tim

Đang ngồi ăn với con cháu thì cụ bà đột nhiên mệt, khó thở. Trên đường vào viện cấp cứu, huyết áp và mạch cụ bà tụt dần. Đến khoa cấp cứu, bà ngưng tim ngưng thở. Các bác sĩ lập tức đặt nội khí quản, sốc điện, dùng thuốc vận mạch để nâng huyết áp, tích cực hồi sức và chuyển lên phòng thông tim.

Hình ảnh trước và sau khi can thiệp mạch vành của bệnh nhân.

Phó giáo sư Hồ Thượng Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất cho biết kết quả chụp mạch vành cho thấy bệnh nhân tổn thương tắc mạch vành phải, hẹp khít động mạch vành trái. Dưới sự quyết tâm đến cùng của người nhà, các bác sĩ tiến hành can thiệp đặt 2 stent để kịp thời cứu sống bệnh nhân.

Bệnh nhân nhanh chóng ổn định sức khoẻ, huyết động học trở về bình thường, dần ngưng được máy thở, rút nội khí quản. Chiều 16/1, sau 3 ngày thủ thuật, bệnh nhân tỉnh táo khỏe mạnh, nói chuyện minh mẫn. "Gia đình không dám kỳ vọng bà cụ có thể vượt qua ngoạn mục như vậy", con gái bệnh nhân chia sẻ.

Cụ bà hiện hồi phục khoẻ mạnh. Ảnh: Lê Phương.

Theo phó giáo sư Dũng, đây là bệnh nhân lớn tuổi nhất được can thiệp tim mạch tại bệnh viện. Trước kia những bệnh nhân lớn tuổi thường không có chỉ định can thiệp mạch vành. Những năm gần đây can thiệp tim mạch Việt Nam phát triển đã giúp cứu sống nhiều bệnh nhân trên 80, 90 tuổi.

Bác sĩ khuyến cáo người cao tuổi thường có nguy cơ tim mạch rất lớn, nhiều trường hợp không có triệu chứng nhưng vẫn nên tầm soát định kỳ và tích cực xử trí khi có chuyển biến xấu.

Mỹ Lê