Cụ ông 104 tuổi được mổ cắt u tuyến tiền liệt

Cụ ông được gia đình đưa đến Bệnh viện E (Hà Nội) ngày 4/10 với các triệu chứng bí tiểu kéo dài, u phì đại tuyến tiền liệt kết hợp bệnh lý giãn ống mạch chủ, suy thận, rối loạn đông máu. Bệnh nhân đã điều trị nội khoa ở bệnh viện tuyến dưới chín ngày, đặt sonde tiểu 2-3 lần nhưng vẫn không đi tiểu được.

Khối u phì đại tuyến tiền liệt bít đường ra cổ bàng quang khiến bệnh nhân không thể đi tiểu được. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Tiến sĩ Phạm Việt Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật thận tiết niệu và nam học, Bệnh viện E cho biết, bệnh nhân được chẩn đoán bị u xơ tuyến tiền liệt, cả thùy giữa lồi lên bít đường ra cổ bàng quang khiến bệnh nhân không thể đi tiểu được. Bác sĩ quyết định mổ nội soi cắt u phì đại tuyến tiền liệt và bao quy đầu cho bệnh nhân. Ca mổ diễn ra ngày 10/10, kéo dài 45 phút.

Theo tiến sĩ Hà, cái khó của ca này là bệnh nhân lớn tuổi lại mắc nhiều bệnh lý khác. Khi mổ, người bệnh có nguy cơ bị chảy máu, nhiễm trùng (do lớn tuổi) và hội chứng nội soi (do dùng nước để cắt nội soi, nước thấm qua thành mạch và máu gây ra rối loạn điện giải, natri thấp…). May mắn ca mổ thành công, khối u được xử trí hoàn toàn.

Phì đại tuyến tiền liệt hay u xơ tuyến tiền liệt là bệnh bướu lành tuyến tiền liệt; thường gặp ở nam giới trên 50 tuổi (chiếm 50%). Nguyên nhân bệnh chưa được biết rõ, song theo nhiều nghiên cứu thì tuổi già là yếu tố liên quan nhiều nhất và hormone nam giới cũng đóng vai trò sinh bệnh.

Tuyến tiền liệt nằm dưới bàng quang. Khi tuyến tiền liệt mắc bệnh sẽ to ra, chèn ép bàng quang gây tắc nghẽn đường tiểu như tiểu ngập ngừng, tiểu són ngay cả ban ngày, cảm giác tiểu không hết, tiểu nhiều lần, số lượng nước tiểu mỗi lần ít, tiểu ra máu. Vì tiểu không hết nên có sự tắc đọng vi khuẩn trong bàng quang làm tăng nguy cơ nhiễm trùng tiết niệu. Một số bệnh nhân bị tiểu khó, bàng quang căng, nếu không điều trị có thể dẫn đến suy chức năng thận và thận ứ nước, thậm chí đối mặt với nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến, tiến sĩ Hà cho biết.

Để phòng bệnh, người lớn tuổi cần kiểm soát stress, nghỉ ngơi thư giãn, chơi thể thao, đi bộ để có sức khỏe tốt, uống nhiều nước (8-12 ly mỗi ngày) để giúp làm sạch đường tiết niệu. Bên cạnh đó nên ăn các loại thực phẩm chứa các nội tiết tố thiên nhiên như đậu nành, đậu xanh, giá đỗ..., kiêng ăn các loại mỡ động vật, hạn chế ăn thịt động vật chứa nhiều chất đạm, tránh uống rượu và đồ uống có caffein (trà, cà phê)…

Phương Trang