Cụ ông ung thư hiến giác mạc nhờ hiệu ứng lan tỏa từ bé Hải An

Hải An là một cô bé Hà Nội 7 tuổi, mắc bệnh u não, qua đời hồi tháng 2. Khi còn sống, bé thủ thỉ với mẹ nguyện vọng được hiến tạng cứu người. Khi con sắp ra đi, mẹ bé đã gọi điện đến trung tâm điều phối ghép tạng ngỏ ý hiến tạng Hải An. Các bác sĩ đến tận nhà, chứng kiến giây phút người mẹ đặt cái hôn lên gương mặt con gái nhỏ trước khi từ biệt nhau mãi. Hai giác mạc của bé Hải An đã được ghép mang lại ánh sáng cho hai người khác. Câu chuyện nghĩa cử của bé Hải An lan tỏa rất nhanh trong cộng đồng, nhiều người hưởng ứng đăng ký hiến tạng sau khi chết, chết não, trở thành một phong trào nhân đạo.