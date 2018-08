Cứu bé 5 tháng tuổi bị xoắn lá lách hiếm gặp

Các bác sĩ mổ nội soi cắt lá lách cứu sống bé gái 5 tháng tuổi. Ảnh: M.C

Bác sĩ Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh cho biết, bệnh viện vừa cứu sống bé Phạm Phương Thảo bị xoắn lá lách hiếm gặp. "Sau gần một tuần phẫu thuật, bé đã ổn định sức khỏe, tiếp tục được theo dõi", bác sĩ Hùng nói.

Ngày 4/3, bé Thảo từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả được chuyển đến Khoa Ngoại Nhi, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh trong tình trạng sốt cao, nôn, đau bụng kéo dài. Kết quả xét nghiệm, siêu âm và chụp cắt lớp cho thấy bé bị nhiễm trùng đường ruột, thiếu máu huyết tán, hoại tử lách do xoắn cuống lá lách. Các bác sĩ hội chẩn chỉ định mổ nội soi cắt lách cho bé.

Anh Phạm Đình Sáng, bố của bé cho biết, cháu thường hay mệt mỏi, da xanh, còi cọc. Bé điều trị thiếu máu, thiếu sắt từ một tháng trước đây.

Sau gần một tuần phẫu thuật, bé Phạm Phương Thảo đã ổn định sức khỏe. Ảnh: M.C

Bác sĩ Bùi Hải Nam, Trưởng Khoa Ngoại Nhi cho biết kiểu xoắn hiếm thấy khiến lá lách của bệnh nhi bị phồng to, thòng xuống, toàn lách chuyển sang màu bầm đen có dấu hiệu hoại tử do máu không thể đến được với lách.

"Bình thường lách nằm ở hạ sườn trái và được cố định bằng các dây chằng nên hầu như không di động được. Nguyên nhân dẫn đến xoắn cuống lách thường do cấu tạo lách bất thường hoặc cuống lách dài nên có thể bị xoắn do cử động mạnh", bác sĩ Nam nói. Hầu hết bệnh nhân xoắn lách cần được can thiệp kịp thời, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trường hợp bé Thảo là hiếm gặp, mỗi năm bệnh viện chỉ tiếp nhận 1 đến 2 ca tương tự.

Minh Cương