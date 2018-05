Cứu bé sơ sinh thiếu 2/3 lượng máu cơ thể

Khi mang thai bé, mẹ bé 32 tuổi. Quá trình thai nghén không có vấn đề gì bất thường, đến tháng thứ 8 thì có tăng đường huyết nhẹ. Trước ngày sinh dự kiến 3 ngày, vì cảm thấy hơi mệt nên chị đến Bệnh viện Bạch Mai khám thì phát hiện suy thai, tim thai gần như không nghe thấy. Các bác sĩ đã quyết định mổ cấp cứu, sau đó chuyển bé xuống khoa Nhi vì có biểu hiện ngưng thở.

Bé Anh Minh sẽ được xuất viện trong vài ngày tới. Ảnh: P.N.

Phó giáo sư Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết, ngay lập tức trẻ được cho thở máy. Xét nghiệm cho thấy bé bị thiếu máu rất nặng, chảy máu trong não nhiều. Các bác sĩ đã phải truyền máu đến 2 lần, mỗi lần 50ml máu trong khi cả cơ thể trẻ sơ sinh có khoảng 120ml máu.

Bên cạnh đó, trẻ còn bị rối loạn đông máu. Các bác sĩ phải tiến hành xét nghiệm đến 2 lần vì chỉ số đông máu chỉ được 30%, quá thấp trong khi bình thường phải đạt 80%. Xuất huyết trong não không thể mổ được nên điều quan trọng là giữ cho trẻ sống, cầm máu lại bằng thuốc để chờ thời gian cho máu tự tiêu đi.

“Tuy nhiên, việc duy trì máy thở cũng rất khó khăn. Nguyên nhân là vì phổi bé hoàn toàn tốt, chúng tôi phải tính liều thuốc an thần rất kỹ đảm bảo giữ bé trạng thái không tỉnh lắm, không mê hẳn thì máy thở mới có hiệu quả. Nếu không dễ xảy ra hiện tượng dùng máy nhưng ôxy không vào được cơ thể”, phó giáo sư Dũng nói.

Sau khi ổn định máy thở, các bác sĩ đã tiến hành siêu âm thóp và chụp CT. Kết quả, ổ máu xuất huyết chiếm cả một nửa bán cầu đại não bên phải, kích thước lên tới 7x2cm.

Phó giáo sư Dũng cũng cho biết, xuất huyêt não thể nhẹ bác sĩ gặp nhiều nhưng chưa gặp ca nào đặc biệt vậy, xuất huyết ồ ạt máu vào não. Đến nay, sau 20 ngày điều trị, hiện ổ máu tiêu được 2/3, bé hoàn toàn bình thường, tỉnh táo, bú tốt, chân tay cử động tốt, chuẩn bị được xuất viện. Việc nuôi dưỡng trẻ hoàn toàn bình thường nhưng cha mẹ chú ý không nên lắc lư đầu trẻ. Trẻ cũng cần phải tái khám 1 tháng một lần xem máu tiêu đi như thế nào, theo dõi biến chứng sau này.

Theo bác sĩ, xuất huyết não ở trẻ có thể có triệu chứng, có thể không, tuỳ từng mức độ nặng. Nhẹ thì bé chỉ hơi nôn trớ, hơi co giật rất nhanh rồi hết. Nặng hơn thì co giật nhiều, nhưng chưa ảnh hưởng hô hấp. Nghiêm trọng hơn nữa trẻ có thể bị co giật, hôn mê, suy hô hấp, ngừng thở. Trong đó, nôn trớ bất thường là biểu hiện rất quan trọng.

“Cha mẹ không nên coi thường biểu hiện nôn trớ ở trẻ. Nhiều người chủ quan cho rằng đó là nôn trớ sinh lý nhưng có trường hợp lại là do bị nhiễm trùng, xuất huyết não, viêm phổi… Nôn là triệu chứng nhiều bệnh, trẻ con nôn không chỉ biểu hiện ở đường tiêu hóa mà nôn là biểu hiện của bệnh lý toàn thân”, phó giáo sư Dũng khuyến cáo.

Ở nước ngoài, trẻ bị nôn trớ cũng phải khám. Nếu không phát hiện bệnh gì người ta sẽ hướng dẫn bà mẹ khi con nôn trớ xử lý như thế nào để không bị sặc vào đường thở (có trẻ bị sặc mà tử vong).

Nam Phương