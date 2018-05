Cứu người bị gãy xương sống thành 3 đoạn

Bệnh nhân được đưa đến bệnh viện ngày 3/10 trong tình trạng hai chân không thể cử động, toàn thân mềm nhũn sau cú ngã từ lầu 3.

Bác sĩ Từ Văn Lai, Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức, cho biết: “Bệnh nhân choáng đa chấn thương, huyết áp tụt, than đau ngực, đau lưng, đau khung chậu. Các chẩn đoán hình ảnh cho thấy khung chậu và cùng cụt bị gãy, xương sống cũng gãy nhiều đốt. Ngoài ra bệnh nhân còn bị dập cả hai phổi".

Bệnh nhân đã tỉnh táo, chân đã có thể cử động. Ảnh: Thiên Chương.

Chẩn đoán nguy cơ bị liệt chân của người bệnh do tủy sống tổn thương là rất cao, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật ngay trong đêm. Ca mổ kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ, các bác sĩ đã nẹp vít cố định cột sống ở những đốt bị gãy và ổn định các vị trí xương tổn thương khác. Bệnh nhân được truyền 24 đơn vị máu và tiểu cầu trước và trong mổ.

Bác sĩ Lai cho biết, đến sáng nay bệnh nhân đã hoàn toàn tỉnh táo, hai chân phục hồi cử động được, gấp duỗi bàn chân tốt. Người bệnh được tập vật lý trị liệu và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Bệnh nhân cho hay, chị đang đứng ở lan can lầu 3 của công ty, cách mặt đất khoảng 5 mét thì bị hoa mắt chóng mặt rồi ngã nhào ra ngoài. "Lan can cao ngang ngực, rất an toàn nhưng không hiểu sao tôi lại ngã ra ngoài. Lúc rơi xuống đất tôi tỉnh lại được vài phút rồi không biết gì nữa", bệnh nhân nói.

Bác sĩ Trần Vĩnh Hưng, giám đốc bệnh viện cho biết, đây là trường hợp đa chấn thương phối hợp nghiêm trọng hiếm gặp. Nếu nạn nhân không được đưa đến bệnh viện kịp thời và không được mổ sớm thì chắc chắn chân bị liệt không thể phục hồi.

Thiên Chương