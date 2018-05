Cứu sống 2 bé sinh non ở tuần 25

Gia đình 2 bé gái cùng 50 gia đình khác có con sinh non vừa tham gia chương trình "Gặp mặt và trao đổi kinh nghiện chăm sóc trẻ sinh non" tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec vừa diễn ra tại Hà Nội.

Bé Hán Bảo Anh, sinh non khi ở tuần thứ 25, nặng 570 gam. Lúc mới sinh, bé chỉ nhỏ bằng cổ tay người lớn, với nhiều nguy cơ biến chứng kèm theo.

Ở Việt Nam, những trường hợp sinh non, sức khỏe yếu tương tự như 2 bé Bảo Anh và Bảo Dương khả năng sống rất hiếm. Trên thế giới, tỷ lệ tử vong của những trẻ cực non này là 50%, với các ca sống sót thì tỷ lệ di chứng nặng lên tới 30%.

Khi lọt lòng mẹ, Bảo Anh chỉ nặng 570 gam, em gái song thai Bảo Dương 630 gam. Cả hai đều suy hô hấp nặng (bệnh màng trong độ 4), phải thở máy kéo dài hơn một tháng. Bảo Anh bị chảy máu phổi 3 lần, tăng áp động mạch phổi, nhiễm khuẩn nặng, suy tuần hoàn. Tuy nhiên, sau 4 tháng liên tục được chăm sóc đặc biệt tại Khoa Sơ sinh bằng nhiều biện pháp hỗ trợ như bơm sunfactan, thuốc vận mạch, thở máy cao tần, điều trị kháng sinh, truyền máu và thuốc tăng cường miễn dịch, cả 2 bé đều đã lần lượt xuất viện. Hiện Hán Bảo Anh đã tăng từ 570 gam lên 3,2kg, biết tự bú và không còn các nguy cơ với sức khỏe.

Anh Hán Xuân Tiến, bố 2 bé xúc động chia sẻ: “Khó khăn của chúng tôi đã có ngay từ những ngày mang song thai. Sau đó, 2 bé ra đời quá sớm và non nớt, nhiều lúc gia đình lúc tưởng như mất hy vọng. Vì thế, cuộc sống của các con hôm nay thực sự như một phép màu”.

Bức ảnh lưu giữ kỷ niệm lần gặp mặt đầu tiên của gần 50 em bé sinh non được chăm sóc thành công tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City ngày 26/12/2015.

Mẹ bé Bảo Trân ở Hà Nộ chia sẻ: “Mình sinh cháu chỉ được 870 gam, hiện tại bé được 6 kg. Trong 3 tháng đầu tiên con về nhà, chúng tôi vẫn thường rất căng thẳng. Với cân nặng nhỏ, bú khó khăn, bé còn dễ bị hạ thân nhiệt, sức đề kháng kém và dễ ốm. Bao nhiêu lo lắng như vậy, không chỉ cần bác sĩ tư vấn, chúng tôi rất muốn gặp những gia đình cùng hoàn cảnh để chia sẻ kinh nghiệm nuôi dưỡng tốt nhất cho con. Đó cũng là lý do mà tôi và và nhiều gia đình dù ở xa vẫn cố gắng đưa con tới cuộc gặp bổ ích này".

Trong hơn 200 trẻ sinh non từng được Khoa Sơ sinh tiếp nhận, có 98% trường hợp đã ra viện khỏe mạnh, không để lại di chứng. Hầu hết các bé đều bắt kịp phát triển về thể lực và tinh thần trẻ cùng trang lứa. Bài kiểm tra đánh giá thực hiện trong ngày hội về sự phát triển thể chất, tinh thần, vận động của 50 bé sinh non đều đạt kết quả tốt.

Là chuyên gia đã có gần 40 năm kinh nghiệm nuôi dưỡng trẻ sinh non, bác sĩ Trần Liên Anh - Trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City cho biết: "Tuổi thai và nguyên nhân sinh non mỗi bé khác nhau. Vì thế, với mỗi trường hợp, chúng tôi luôn thận trọng trong từng khâu chẩn đoán, điều trị và nuôi dưỡng trẻ. Chính những kinh nghiệm chuyên môn vững vàng, lòng yêu trẻ và sự tận tụy của các bác sĩ kết hợp với sự hỗ trợ của hệ thống trang thiết bị hiện đại tại khoa đã góp phần làm nên thành công cứu sống 200 trẻ sinh non, không để lại di chứng trong suốt 4 năm qua".

Thay mặt các gia đình, chị Nguyễn Thị Hương Trang ở Bắc Ninh đã tặng bác sĩ Trần Liên Anh (mặc áo dài xanh) - Trưởng khoa Sơ sinh món quà tri ân khoa đã cứu sống thành công nhiều trẻ sinh non.

Với các trường hợp mắc dị tật bẩm sinh, Khoa Sơ sinh đã phối hợp với các chuyên gia hàng đầu về phẫu thuật nhi cứu sống nhiều trẻ teo thực quản, thoát vị cơ hoành. Các quy trình chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ sinh non nói riêng và trẻ sơ sinh có bệnh lý nói chung tại Vinmec đem lại hiệu quả tương đương với các quốc gia tiên tiến. Tuy nhiên, chi phí chỉ bằng 1/5 so với với các nước trong khu vực và 1/10 trên thế giới.

Nguyễn Linh