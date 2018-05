Cứu sống bé sơ sinh bị ném vào thùng rác

Cháu bé kháu khỉnh tại bệnh viện. Ảnh: Nguyệt Triều.

Ngày 31/10, Công an phường Bình Hòa, thị xã Thuận An (Bình Dương) cùng Ban bảo vệ bà mẹ và chăm sóc trẻ em, hội phụ nữ phường đến bệnh viện thăm bé trai sơ sinh bị vứt bỏ trong thùng rác. Được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời nên cháu bé may mắn qua cơn nguy kịch.

Tối trước đó, chủ khu nhà trọ ở tỉnh lộ 43 phường Bình Hòa nghe tiếng động lạ phát ra từ thùng rác ngay chân cầu thang trong dãy nhà trọ. Thấy lạ, người này đến mở nắp thùng để kiểm tra, phát hiện bé trai sơ sinh còn đỏ hỏn bị bọc trong túi nilon.

Cháu bé được đưa vào Bệnh viện Hoàn Hảo trong tình trạng tím tái, phải săn sóc đặc biệt. Hiện sức khỏe bé đã ổn định. Cháu bé nặng hơn 3 kg.

Thùng rác cầu thang nơi phát hiện cháu bé. Ảnh: Nguyệt Triều.

Chủ nhà trọ kiểm tra người thuê nhà để tìm mẹ cháu bé. Người ta phát hiện ở tầng một có một nữ công nhân 21 tuổi nằm bất động, có dấu hiệu bị thương vùng kín. Nữ công nhân này cũng được đưa đến viện cấp cứu.

Theo các bác sĩ, những vết thương của nữ công nhân này có dấu hiệu của việc sinh sản. Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, cô vẫn chưa thừa nhận việc sinh con.

Nguyệt Triều - Hoàng Lê