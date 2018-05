Cứu sống ca viêm ruột hiếm gặp

Bác sĩ chuyên khoa 2, Trần Ngọc Lưu Phương, trưởng dơn vị Tiêu hóa can thiệp, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, TP HCM, cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ăn không tiêu, buồn nôn, ợ chua và táo bón kéo dài hơn một năm. Người bệnh đã đi khám, được nội soi và chẩn đoán viêm dạ dày kèm trào ngược thực quản và điều trị nhưng vẫn không khỏi.

Chẩn đoán hình ảnh cho thấy một đoạn ruột non của bệnh nhân đã không hoạt động.

“Nghi ngờ bệnh lý đường ruột, chúng tôi đã thăm khám nhưng kết quả nhận được vẫn không rõ ràng. Phải qua hàng loạt xét nghiệm máu chuyên sâu kết hợp với nội soi ống tiêu hóa và chụp MRI, CT bụng, chúng tôi đã phát hiện ra bệnh nhân bị mắc bệnh: “viêm dạ dày - ruột non do xâm nhập bạch cầu ái toan”, đây là bệnh rất hiếm gặp.

Cũng theo ông Phương, bệnh kéo dài quá lâu không được phát hiện đã khiến một đoạn ruột non bị dày lên làm giảm chức năng co bóp khiến thức ăn khó di chuyển và tiêu hóa. Đây cũng là nguyên nhân gây đau bụng, nôn ói và táo bón.

Bằng phương pháp điều trị đặc hiệu, sau 6 tuần điều trị, hiện sức khỏe bệnh nhân đã tiến bộ. Kết quả nội soi, xét nghiệm máu và chụp CT bụng cũng cho thấy tình trạng viêm ruột đã không còn.

Viêm dạ dày ruột non do xâm nhập bạch cầu ái toan là bệnh lý rất hiếm gặp trên thế giới do bác sĩ Kajer phát hiện ra năm 1937. Hiện y văn thế giới ghi nhận chưa đến 1.000 trường hợp. Bệnh có biểu hiện rất giống với viêm dạ dày và viêm ruột thông thường như đau bụng, đầy bụng, nôn ói, tiêu lỏng, chán ăn nhưng nếu điều trị viêm dạ dày và viêm ruột như thông thường thì sẽ không đáp ứng.

"Một số trường hợp bệnh có biến chứng viêm màng bụng gây bụng to, tràn dịch ổ bụng. Bệnh tuy hiếm gặp, khó chẩn đoán và dễ tái phát, nhưng khi chẩn đoán chính xác thì thường đáp ứng với thuốc điều trị khá tốt", bác sĩ Phương nói.

Thiên Chương